Firea a retras de pe ordinea de zi proiectul privind Esplanada Simona Halep

Firea a anuntat la inceputul sedintei de miercuri ca pentru schimbarea denumirii unui spatiu public este necesar avizul Comisiei de atribuire denumiri din cadrul Prefecturii Capitalei. Avand in vedere ca trei dintre membrii comisiei sunt in concediu sau sunt plecati in afara tarii, acest for nu are cvorum.Proiectul dorit de Firea prevede ca "se atribuie denumirea Esplanada Simona Halep (jucatoare de tenis) spatiului public situat la intersectia dintre Piata George Enescu/Calea Victoriei, strada Episcopiei si strada B. Franklin, sector 1, Bucuresti".Ce se afla acum in respectivul spatiu? Potrivit informatiilor din proiectul de hotarare, viitoarea Esplanada Simona Halep se afla pe locul actulului Parc al Ateneului.Proiectul de hotarare nu prevede si o schimbare de amenajare a zonei, ci doar redenumirea ei.Ramane in sarcina consilierilor generali sa decida daca aceasta redenumire este sau nu oportuna.De principiu, performanetele obtinute de Simona Halep justifica botezarea unei strazi sau a unei piete din Capitala cu numele sau. Intrebarea este daca ar fi oportuna redenumirea Parcului Ateneului Roman - institutie asociata elitei culturale, nu celei sportive - cu numele Simonei Halep.Parte dintre consilierii generali sustin, insa, ca ideea nu este deloc una inspirata., a declarat pentruconsilierul general PNL Catalin Deaconescu.Gabriela Firea a mai incercat sa isi asocieze imaginea cu cea a Simonei Halep in iunie 2018. La acel moment, Halep venise pe Arena Nationala pentru a le prezenta fanilor primul ei trofeu de Grand Slam, castigat la Roland Gaross. Cand a luat cuvantul pentru a o prezenta pe sportiva, Firea a fost huiduita de intregul stadion , care i-a strigat "Du-te acasa!".