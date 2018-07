Firea a solicitat intensificarea tratamentelor de combatere a tantarilor unde exista sesizari din partea cetatenilor

Ziare.

Marti, primarul general, Gabriela Firea, a avut o sedinta de lucru cu reprezentantii directiilor de specialitate din cadrul Primariei Capitalei responsabile cu programele de dezinsectie, pentru a lua toate masurile astfel incat aceste tratamente sa fie aplicate unitar si eficient in toate sectoarele Capitalei.Solicitarea de intensificare a tratamentelor de combatere a tantarilor a fost facuta in contextul in care actualele conditii meteorologice, ploi si umezeala accentuata, favorizeaza inmultirea acestor insecte, releva un comunicat al Municipalitatii.Totodata, edilul sef face un apel catre asociatiile de proprietari sa ia masuri pentru eliminarea tuturor acumularilor de apa din subsolurile inundate, pentru ca acestea constituie factori favorizanti dezvoltarii larvelor si ulterior populatiilor adulte de tantari.Municipalitatea reaminteste ca detinatorii de terenuri virane pe care se dezvolta vegetatie spontana au obligatia sa indeparteze buruienile de pe aceste terenuri, pentru ca reprezinta factori de dezvoltare a populatiei de tantari. Politistii locali din cadrul Politiei Locale Bucuresti se afla in teren pentru a verifica atat actiunile de combatere a tantarilor, cat si starea terenurilor virane, in sensul indepartarii vegetatiei spontane si mentinerii starii de salubrizare pe aceste terenuri."Primaria Municipiului Bucuresti continua tratamentele de combatere a tantarilor, la aceasta data aflandu-se in derulare cel de-al noualea tratament, care a inceput in seara zilei de 23.07.2018. Pentru anul in curs, sunt prevazute, conform Planului Unitar de Igienizare aprobat prin HCGMB nr. 5/2018 si conform contractului incheiat cu operatorul serviciului S.C Coral Impex SRL (care poate fi consultat pe site-ul PMB), 12 tratamente de dezinsectie - combatere tantari. Se estimeaza ca tratamentul in curs se va finaliza in noaptea de 31.07.2018. In perioada 1 - 3.08.2018 se va efectua evaluarea tratamentului, iar dupa aceasta etapa, in functie de evolutia conditiilor meteorologice, aplicarea tratamentelor impotriva tantarilor va continua", se arata in comunicat.PMB reaminteste ca, in cadrul tratamentelor, actiunea de combatere a tantarilor s-a efectuat pe spatiile verzi aferente aliniamentelor stradale, in parcuri, gradini publice, inclusiv pe spatiile verzi aferente spitalelor si unitatilor militare.