Firea: Am cheltuit deja 10 milioane de euro cu pandemia. Acum luam de la alte proiecte, ca Guvernul nu ne-a dat niciun leu

"In urma rectificarii bugetare la nivel national, Bucurestiul a primit 0 lei. Asta, in conditiile in care doar in timpul crizei sanitare am cheltuit 10 milioane de euro, reducand de la alte proiecte, de asemenea, necesare Bucurestiului.E un lucru bun ca am putut cheltui acesti bani. E un lucru rau ca nu mai sunt bani.Am cerut acord sa imprumutam banii din Trezorerie sau din banci comerciale. Ca asa cere procedura: cand vrem sa facem imprumut, trebuie sa cerem acord. Inca asteptam raspunsurile.Dar nu abdicam, oricum.Vom face relocari in cadrul aparatului propriu. In special la ASSMB. Si pentru Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) vom face, pentru ca trebuie sa primeasca urgent 2 milioane de euro, in conditiile in care asigura masa calda pentru mii de beneficiari din Capitala. Si nu putem taia de aici.Si nici medicamente nu putem sa nu asiguram la spitale", a spus Gabriela Firea.Reamintim ca pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General de joi se afla un proiect de rectificare a bugetului Capitalei aspru criticat de consilierii din USR si PNL , care au acuzat-o pe Firea ca duce Bucurestiul in faliment.