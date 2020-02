Firea anunta ca ar putea renunta la Vinieta Oxigen: Fac ce vor cetatenii! Poate facem si un referendum!

Ce este Vinieta Oxigen si cum le-ar influenta vietile bucurestenilor

Primarul general al Capitalei a declarat, in dimineata zilei de luni, 3 februarie, ca ia in calcul organizarea unui referendum pentru Vinieta Oxigen sau chiar eliminarea acesteia, in contextul criticilor la care a fost supusa (minutul 19.42, in video)."Am vazut, venind spre dumneavoastra, ca se organizeaza actiuni, mitinguri si petitii impotriva Vinietei oxigen. Nicio problema! Noi putem sa renuntam si la program! Daca asta isi doresc bucurestenii, daca vrem sa fim singurul oras european in care sa circulam cu masini non-euro, Euro 1 si Euro 2, nicio problema! Eu fac ce spun cetatenii!Dar ca sa vedeti in ce ipocrize traim! Pe de o parte, (mi se reproseaza ca - n.red.) nu am curajul sa scot din trafic masinile poluante, care ne omoara! Iar daca le scoatem, de ce le scoatem? Atunci incalc dreptul constitutional la a folosi un bun proprietate privata! Sa decida cetatenii!Cetatenii au decis. Este cel mai democratic mod de a conduce. Cetatenii si-au ales un primar. Au ales o majoritate in Consiliul General si acestia iau masuri responsabile si in urma unor dezbateri transparente.Iar feedback-ul a fost pozitiv. In sensul ca cei mai multi bucuresteni isi doresc ca din traficul nostru sa dispara autoturismele intens poluante.Dar eu imi iau doar partea negativa: mitinguri, petitii, jigniri. Nu stiu, doriti sa organizam un referendum? Dar organizam un referendum pentru ceva ce altii au decis demult. Anume: poluatorul plateste!", a precizat Gabriela Firea.Intrebata de jurnalisti daca ideea referendumului este una de moment sau o varianta deja analizata, Firea a spus:"Pai mi-a venit acum pentru ca 3 ani de zile m-ati intrebat de ce nu luam masuri cu aceste rable. Acum ca am luat masuri, mitinguri, petitii, jigniri! Inclusiv partidele din Opozitie imi fac tot felul de probleme. Facem cum vrea lumea.Timp este. Bani avem?".Atunci cand a fost intrebata daca sa amane data la care se vor aplica sanctiuni - 1 martie - pentru incalcarea normelor din programul Vinietei Oxigen, Gabriela Firea a spus ca exista aceasta posibilitate."Ma gandesc la toate variantele. Bineinteles, ma voi sfatui si cu colegii mei. Pentru ca orice faci nu este bine. Si politica asta nu cred ca ne duce undeva", a mai spus Firea.Inca de la adoptarea proiectului, mai multi consilieri generali din Opozitie au declarat ca Vinieta Oxigen este doar o miscare de imagine a Gabrielei Firea, care n-ar avea, de fapt, de gand sa le impuna o noua taxa bucurestenilor, in an electoral.Mai multi cetateni dintr-un grup de actiune au protestat pe 21 ianuarie impotriva Vinietei Oxigen. Reprezentanti ai bucurestenilor nemultumiti au transmis pentruca au depus deja plangeri prealabile impotriva programului Vinietei Oxigen.Vinieta Oxigen este o taxa pe care sunt nevoiti sa o plateasca soferii care circula prin Capitala cu masini foarte poluante. Mai exact - potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti 539/24.10.2019 - toti soferii de masini cu norme de poluare non-Euro, Euro 1, Euro 2 si Euro 3 trebuie sa achite, incepand de la 1 ianuarie 2020, o taxa pentru a circula pe drumurile publice. Ulterior, Gabriela Firea a anuntat ca obligativitatea platii intra in vigoare de la 1 martie, pentru a da timp cetatenilor sa se obisnuiasca.In plus, cei aflati la volanul masinilor non-Euro, Euro 1 si Euro 2 n-au voie deloc sa circule, in timpul zilei, prin Centrul Capitalei, printr-un perimetru numit Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA).Pentru masinile cu norma de poluare Euro 4 se va plati taxa abia de la 1 ianuarie 2021. Scutiti de obligatia de a cumpara vinieta Oxigen sunt soferii de masini cu norma de poluare Euro 5 si Euro 6, dar si cei care conduc autovehicule electrice sau hibride, motociclete si scutere.De asemenea, exista o lunga lista de soferi exceptati de la plata vinietei, de la cei care conduc masini ale institutiilor publice si pana la cei ai carelor de transmisiuni audio si radio.Pentru moment, vinietele se pot cumpara doar online, de pe site-ul roviniete.ro.Intr-un material video, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aratat cum va functiona sistemul. Printre altele, exista un sistem de camere si un soft care vor analiza datele fiecarei masini care trece prin ZACA si vor stabili daca s-au respectat regulile si s-a platit vinieta. Soferii care vor circula ilegal vor fi amendati.Ramane sa aflam daca Gabriela Firea va renunta sau nu la taxa.