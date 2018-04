Firea: Centrul Vechi se va extinde cu inca 50 de strazi, pana in Cartierul evreiesc

Mai multe terase si restaurante in parcurile monument istoric

Ziare.

com

"Centrul vechi se va extinde cu inca 50 de strazi, pana in cartierul evreiesc. La Primaria Capitalei lucram la un studiu de fezabilitate, astfel incat se va putea extinde intreaga activitate de alimentatie publica, de terase, cafenele, cluburi si alte astfel de unitati de relaxare pe inca 50 de strazi", a declarat primarul general la evenimentul "Wine & Street Food Forum", desfasurat vineri la Parlament."Cei mai multi dintre dvs ne transmiteti ca nu doriti o dubla reglementare - si avizare de la primariile de sector si avizare de la Primaria Capitalei. Noi am incercat sa unificam acest cadru, am transmis si in continuare vom lucra in grupul de lucru de la Guvern pentru ca legislatia sa fie aceeasi, sa fie un fel de birou sau ghiseu unic unde intreprinzatorul sa depuna solicitarea de avize si sa nu mai trebuiasca sa faca drumuri intre Primaria Capitalei si primariile de sector, intre ministere, institutii, autoritati. Noi ne dorim sa existe foarte multe astfel de activitati, dar ele trebuie sa se desfasoare aplicand principiile sigurantei alimentatiei, sigurantei cetatenilor si consumatorilor si calitatii produselor care sunt vandute, fie ca este vorba de acele rulote, chioscuri, casute sau terase", a adaugat Firea.Ea a subliniat ca a propus CGMB ca termenul pentru acordarea avizelor pentru extinderea teraselor existente sa fie redus de la 30 la 15 zile."Am primit de la unii dintre dvs solicitarea ca avizele pentru extinderea teraselor existente, sezoniere, sa se acorde mai rapid si nu in 30 de zile. Acum cadrul legislativ solicita un termen de 30 de zile pentru analizarea dosarului. Am propus si sunt convinsa ca CGMB va vota ca acest termen de 30 de zile sa se diminueze la jumatate, deci in 15 zile sa se poata obtine un astfel de aviz atat pentru terasele sezoniere, cat si pentru situatia in care o cafenea sau un restaurant doreste ca pe trotuarul din fata unitatii sa se deschida o mica terasa pe modelul parizian", a adaugat Firea.Primarul general a punctat ca se cauta solutii pentru desfasurarea de activitati de alimentatie publica in anumite zone din parcurile monumente istorice."Alta situatie pentru care incercam sa gasim un cadru legislativ si sunt convinsa ca doamna prim-ministru va fi deschisa, asa cum a fost de fiecare data, ca in grupul de lucru interministerial sa gasim solutia cea mai buna ca in parcurile declarate monumente istorice sa se poata desfasura totusi activitati de alimentatie publica, lucru interzis in acest moment si e de inteles, pentru ca sunt monumente istorice, in anumite zone care nu afecteaza arborii seculari. Si sunt zone in Cismigiu, Parcul Herastrau, Parcul Carol, unde se pot desfasura astfel de activitati sau evenimente de street-food fara a afecta arborii seculari si fara a ingreuna sau a elimina in totalitate acest tip de activitate care este extrem de apreciata de turisti si bucuresteni", a completat Firea.Aceasta a punctat ca toate aceste masuri sunt menite sa creasca numarul de turisti.La evenimentul "Wine & Street Food Forum", organizat in cadrul "Wine & Street Food Festival", a participat si premierul Viorica Dancila.