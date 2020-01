Firea mai da 5.000 de vouchere pentru cine vrea sa scape de masina veche, desi nu le-a platit nici pe cele de anul trecut

Ziare.

Pana acum, PMB nu a achitat integral nici contravaloarea precedentelor eco-vouchere similare, emise in anul 2018-2019. Acest proiect a fost introdus pe ordinea suplimentara de zi a sedintei CGMB de miercuri, 29 ianuarie.In document se mentioneaza ca 5.000 de bucuresteni vor primi voucherele, in perioada 2020-2021, ca sa isi inlocuieasca masinile vechi.Valoarea unui eco-voucher ar urma sa fie 9.000 de lei. Iar bucuresteanul ar putea intra in posesia acestui tichet valoric daca, in schimb, isi preda masina cu norma de poluare non-euro, Euro 1 sau Euro 2.Prioritate la obtinerea voucherelor vor avea bucurestenii din Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA). Acestora, - prin proiectul Vinietei Oxigen - li se interzice sa mai circule cu masini cu norma de poluare non-euro, Euro 1 sau Euro prin ZACA, in timpul zilei.Proiectul a aprins spiritele in sedinta Consiliului General.Consilierul ALDE Ion Valentin Voicu a precizat ca - in contextul combaterii poluarii - CGMB a votat in unanimitate in 2017 un proiect pentru infiintarea de statii de incarcare a masinilor electrice. Ce s-a intamplat cu ele?Pe aceeasi tema, consilierul general PNL Catalin Deaconescu a intrebat si cate statii de incarcare s-au montat, dar si la ce le va folosi bucurestenilor sa isi cedeze rablele si sa primeasca, in schimb, bani pentru un blu-ray.Primul care a raspuns a fost viceprimarul Capitalei, social-democratul Aurelian Badulescu. Acesta a spus ca va raspunde pe masura "prostioarei" emise de consilierii Opozitiei.Badulescu sustine ca PMB nu putea sti pe ce buget se bazeaza din cauza politicii Guvernului PNL, asa ca nu putea sti cu ce cota putea participa la proiectul portilor de incarcare a masinilor electrice, desfasurat in parteneriat cu Kaufland si alti "vanzatori de mancare angro pentru romani".Gabrielea Firea a spus ca 7 porti de incarcare sunt deja montate, 40 sunt in achizitie publica si pentru altele 200 sunt terminate studiile de fezabilitate.Intrebata cate din cele peste 4.000 de eco-vouchere acordate in editia precedenta a acestui program (desfasurat in 2018-2019) s-au si platit deja, Gabriela Firea a precizat ca PMB "este in procedura de plata".Si ca li se vor plati furnizorilor de masini si electrocasnice contravaloarea eco-voucherelor pe masura ce Guvernul PNL va vira catre PMB cotele care ii revin.