Firea merge mai departe cu companiile municipale. Tocmai li s-au votat bugetele pentru anul 2020

Bugetul fiecarei companii a fost adoptat cu voturile a peste 30 de consilieri din totalul celor 52 care au asigurat cvorumul sedintei online de Consiliu General de joi, 30 aprilie.Cu alte cuvinte, au bugete noi, companiile: Dezvoltare Durabila SA, Energetica SA, Consolidari Bucuresti SA, Trustul de Cladiri Metropolitane SA (singurul din Holding infiintat din start legal, cu doua treimi dintre voturile consilierilor), Turistica SA, Tehnologia Informatiei SA, Managementul Traficului SA, Parking Bucuresti SA, Protectie Civila si Volutariat Bucuresti SA, Imobiliara SA, Paza si Securitate Bucuresti SA, Eco Igienizare Bucuresti, Iluminat Public Bucuresti SA, Parcuri si Gradini Bucuresti SA, Management Trasnport Bucuresti SA, Cimitire Bucuresti SA si Termoenergetica Bucuresti SA.Liderul grupului USR din Consiliul General, Alexandru Gadiuta, a sustinut ca a adresat o serie de intrebari privind aspecte cate tin de bugetele unora dintre companiile municipale si de cum ar urma sa fie cheltuiti banii. Si, spune Gadiuta, nu a primit niciun raspuns.Spre exemplu, Gadiuta a intrebat de ce companii ca aceea de Strazi si Pasaje - care inregistreaza pierderi masive - nu au fost propuse pentru a fi absorbite. Sau de ce compania de Afisaj vrea sa cumpere un ecran care ar costa nu mai putin de 8 milioane de lei.De asemenea, consilierul general PNL Catalin Deaconescu a intrebat de ce in cazul Companiei Municipale Imobiliare se considera plauzibila o crestere a veniturilor cu peste 300% in 2020, in conditiile in care in 2019 a realizat sub 30% dintre veniturile propuse.Reprezentantul administratiei Firea, Marius Manolache, a spus ca are raspunsuri la intrebarile formulate de Alexandru Gadiuta si ca i le va transmite. Dar n-a citit decat cateva - oricum prea putin edificatoare -in cadrul sedintei publice.La intrebarile consilierului liberal Catalin Deaconescu nu s-au dat raspunsuri clare.Una peste alta, potrivit calculelor realizate de consilierul general USR Ana Ciceala, administratia Firea a estimat ca cifra de afaceri a companiilor ar urma sa creasca de peste 4 ori in acest an, ceea ce este nerealist. Mai ales ca - mai spune consilierul general USR - anul trecut unele companii au inregistrat pierderi cumulate de 10 milioane de euro. Chiar administratia Firea a recunoscut ca unele companii n-au mers bine si a decis sa fuzioneze unele dintre ele. Iar unul dintre motivele fuziunii ar urma sa fie inclusiv scaderea numarului de salariati care impovareaza organigramele.Ei bine, potrivit proiectelor adoptate azi, numarul de angajati ai Holdingului Municipal n-ar urma sa scada, ci sa se majoreze cu inca 2000, ajugand la circa 10.500.