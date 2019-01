Iata care este adevarata problema cu termoficarea din Bucuresti si de ce nu poate Firea s-o rezolve

De ce bate, de fapt, pasul pe loc modernizarea sistemului de termoficare

Din pacate - in ciuda faptului ca edilului-sef priveste situatia cu optimism - e putin probabil ca problemele termoficarii Capitalei sa se mai poata rezolva doar cu voturi si discutii. Ca lucrurile sa se miste, ar fi nevoie, de fapt, si de achitarea unei sume mari de bani, pe care Primaria nu e dispusa, momentan, sa o plateasca.Asa cumv-a informat deja, inca de marti Gabriela Firea a anuntat ca miercuri se intalneste cu reprezentanti ai Ministerului Energiei si ai ANRE pentru a prezenta un nou plan de reorganizare al RADET . Cu aceeasi ocazie, Firea a declarat ca pregateste un proiect nou privind RADET pe care il va pune pe ordinea de zi in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de pe 31 ianuarie.Primarul general n-a dat, insa, niciun detaliu cu privire la acest nou proiect care, din intelegerea noastra, urmeaza sa figureze pe ordinea suplimentara de zi a sedinte CGMB. Detalii cu privire la document am obtinut, insa, de la consilierul Catalin Deaconescu (PNL), membru in comisia de utilitati a CGMB.Mai exact, Catalin Deaconescu spune ca Gabriela Firea urmeaza sa le ceara consilierilor sa confirme infiintarea Companiei Municipale Energetica SA. De ce este nevoie de asa ceva? Motive sunt mai multe.Inainte de toate, trebuie spus ca aceasta companie municipala urmeaza sa joace un rol foarte important in reorganizarea termoficarii bucurestene. Mai exact, ea urmeaza sa preia activitatea a doua societati aflate in insolventa: ELCEN (care produce agentul termic) si RADET (care distribuie acest agent termic).Din pacate, momentan, compania nu poate prelua activitatea celor doua societati aflate in insolventa din cauza ca, la randul ei, are probleme de legalitate. La inceputul acestui an, Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Energetica SA a fost infiinta ilegal, fara votul a doua treimi din consilieri. In consecinta, acum ea trebuie reconstitutita cumva pentru a putea prelua, in cele din urma, productia si distributia de agent termic in Capitala.Cu siguranta ca intrarea in legalitate a Companiei Municipale Energetica SA e un pas inainte spre reorganizarea sistemului de termoficare din Bucuresti. Problema este ca aceasta masura este una strict procedurala si nu lipsa ei tine, de fapt, pe loc modernizarea sistemului. Iata care este,in schimb, adevarata cauza pentru care lucrurile nu se misca.Din cauza ca sunt in insolventa, nici ELCEN (detinuta de Ministerul Energiei) si nici RADET (al carei proprietar e PMB) nu pot accesa finantari pentru modernizare. In consecinta, dupa explorarea mai multor scenarii, autoritatile au decis ca ambele societati sa isi transfere activitatea catre Compania Municipala Energetica SA. Aceasta nu are probleme financiare si poate accesa inclusiv fonduri europene atat pentru modernizarea RADET, cat si pentru cea a ELCEN.Singura problema este ca acest transfer de activitate nu se poate realiza decat daca el figureaza in planurile de reorganizare ale ELCEN si RADET. Or, pana la acest moment, doar ELCEN are plan de reorganizare aprobat de instanta, in care transferul de activitate e prevazut.RADET are, insa, doar un plan de reorganizare mai vechi, din februarie 2018. Ca sa fie mai multe decat o simpla hartie, insa, acest plan ar trebui aprobat de adunarea creditorilor (dintre care cel mai mare este ELCEN - n.red.) si ulterior supus aprobarii instantei. Abia apoi procesul de reorganizare a sistemul de termoficare ar putea continua.Problema este ca ELCEN refuza sa aprobe planul de reorganizare al RADET. Motivul: nici in plan si nici in addendum-ul acestuia n-ar fi mentionata sursa din care RADET isi va plati datoria de peste un miliard de lei catre ELCEN.Ce s-ar putea face, in aceasta situatie? Potrivit reprezentantilor societatii Rominsolv SRL (administratorul judiciar al RADET), ELCEN ar trebui sa aprobe planul asa cum este, astfel incat el sa poata fi confirmat in instanta si abia apoi sa fie modificat. ELCEN nu voteaza insa planul, ca nu cumva sa ramana fara banii pe care ii are de primit de la RADET.In lipsa unei solutii reale, totul se rezuma acum la declaratii si interpretari juridice. Daca Primaria ar aproba plata datoriei RADET catre ELCEN, cel mai probabil reorganizarea sistemul de termoficare s-ar debloca. La fel s-ar intampla daca Primaria ar convinge ELCEN sa renunte la recuperarea datoriei. Fara astfel de masuri, insa, e greu de crezut sa se vor face progrese reale privind reorganizarea termoficarii, indiferent cate noi proiecte vor ajunge pe ordinea de zi a CGMB.Iar singurii care pierd de pe urma situatiei sunt bucurestenii, pe care avariile sistemului de termoficare ii lasa in frig, o data la cateva zile.