Firea pune gard si pe linia tramvaielor 1 si 10. Investitie de aproximativ 1,3 milioane de euro

"Circulatia tramvaielor pe traseul liniei 1/10 este ingreunata de cea a autovehiculelor care patrund pe ampriza liniei de tramvai, neputandu-se asigura o frecventa de circulatie constanta, conform graficelor stabilite.Aplicarea acestui tip de reglementare a circulatiei rutiere contribuie la cresterea vitezei de exploatare a tramvaielor si o frecventa mai buna de circulatie a acestora, ceea ce este in beneficiul cetatenilor", se arata in expunerea de motive.Municipalitatea va monta un gard din otel, dupa modelul liniilor de tramvaie 41 si 21, care sa delimiteze linia tramvaielor de traficul auto general, pe un traseu de aproximativ 21,6 kilometri, exceptand intersectiile, zonele de acces si zona peroanelor.Municipalitatea arata ca separarea liniei de tramvai de restul traficului duce la cresterea medie a vitezei, precum si la cresterea numarului de calatori cu aproape 440 de calatori/ora/sens pentru linia 1 si de aproximativ 450 de calatori/ora/sens pentru linia 10, iar venitul suplimentar sa fie de 417.924 de lei pe luna."Un alt avantaj va fi acela de diminuare a accidentelor cu terti participanti la trafic si pietoni care nu vor mai avea acces la intersectia cu calea de rulare a tramvaielor, decat prin locuri prestabilite", se mai arata in proiect.Investitia este estimata la 6,28 de milioane de lei (aproximativ 1,3 milioane de euro).