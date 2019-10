Firea pune sef la Administratia Spitalelor un inginer, fost director la Apa Nova

Ziare.

com

Numirea vine dupa demisia fostului director general, Daniela Blindu.Mihai Savin este inginer, a absolvit Tehnologia Constructiilor de Masini, are un master in acelasi domeniu, dar si in economie, certificari manageriale in proiecte, productie, operatiuni. Savin are si o diploma de Executive Master MBA si este doctorand in Managementul Schimbarii, conform Primariei Capitalei.Mihai Savin a fost director general adjunct al Apa Nova Bucuresti si s-a remarcat cand a gustat apa din Bucuresti in fata presei, pentru a arata ca este potabila.