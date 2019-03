Firea reia votul pentru infiintarea Termoenergetica, din cauza unui consilier care si-a pus fiica in CA

Firea: N-am stiut! Mare pacat ca s-a ajuns aici!

Asa cumv-a relatat deja pe larg, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat deja, in sedinta de pe 26 ferbruarie, divizarea Companiei Municipale Energetica SA (declarata ilegala de instanta) in alte doua companii Una dintre noile companii urma sa se numeasca Termoenergetica SA si sa preia activitatea RADET, iar a doua ar urma sa se numeasca Energetica Servicii S.A.Inca dinainte de sedinta, consilierii USR si parte dintre cei ai PNL au reclamat faptul ca o companie ilegala nu poate fi divizata, ci trebuie lichidata. Daca se va proceda la divizare, mai spuneau consilierii, cele doua companii nou infiintate vor fi tot ilegale si e numai o chestiune de timp pana cand si ele vor trebui desfiintate.Cu toate acestea, divizarea Companiei Energetica SA a fost adoptata, pe 26 ferbuarie, cu 37 de voturi pentru. Hotararea a avut girul PNL Bucuresti, al carei vicepresedinte, Gabriel Dumitrascu, a sustinut ca divizarea e solutia optima pentru viitorul sistemului bucurestean de termoficare.Practic, impotriva proiectului de infiintare a Termoenergetica SA prin divizarea actualei companii ilegale au votat, in bloc, doar consilierii USR. In plus, parte dintre consilierii PNL au plecat de la votul final.La scurt timp dupa vot, consilierul municipal USR Ana Ciceala a sesizat faptul ca votul a fost ilegal. Motivul: sustinand divizarea, Mircea Ardeleanu, unul dintre consilierii municipali, si-a votat fiica pe un post in Consiliul de Administratie al Energetica Servicii S.A.Luni, pe 4 martie, Gabriela Firea a admis ca votul pentru divizarea companiei municipale Energetica SA trebuie reluat. In plus, Firea a spus ca este foarte trista ca s-a ajuns intr-o asemenea situatie."Eu chiar n-am stiut despre aceasta situatie. Daca as fi stiut, le-as fi transmis colegilor mei ca nu este nici legal si nici moral sa isi voteze fiicele in CA-urile companiilor. Dar cum eu nu mai am functii politice, cu mine nu s-a consultat nimeni pe aceasta tema.Am aflat si eu vineri despre aceasta situatie, dupa ce domnul consilier Culea a facut sesizare la Primarie si la Prefectura. Asa comunicam noi, intre colegi, prin sesizari!E trist ca se intampla asa ceva. Mai ales ca domnul consilier Ardeleanu l-a intrebat pe domnul consilier Culea, stiindu-l jurist, daca este legal un astfel de vot. Iar domnul Culea l-a ajutat sa greseasca.Voi convoca o noua sedinta de Consiliu General, cel mai probabil saptamana viitoare, pentru ca am inteles ca in aceasta saptamana cativa dintre consilieri nu sunt in tara. Si voi propune reluarea votului pentru infiintarea companiilor.E trist, insa, ca se intampla asa ceva si ca astfel de persoane ajung in functii publice.... ", a declarat Gabriela Firea.De fapt, putinii consilieri care nu au votat divizarea Companiei Energetica nu au pus in pericol viata nimanui. Dimpotriva, acestia au cerut ca Termoenergetica SA - societatea care va prelua activitatea RADET (aflata in pragul falimentului) - sa fie infiintata de la zero, pe principii sanatoase, astfel incat sa permita modenizarea sistemului de termoficare.Asa cumv-a informat deja, daca situatia juridica a sistemului de termoficare nu se rezolva in saptamanile care vin, Bucurestiul va pierde o finantare de 176 de milioane de euro, absolut necesara pentru modernizarea infrastructurii RADET Ramane de vazut daca, data viitoare, consilierii municipali vor mai vota proiectul de divizare a Energetica SA sau il vor respinge, solicitand infiintarea de la zero a Termoenergetica SA.