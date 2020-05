Firea s-a vazut cu proiectul adoptat: Poate da 3,5 milioane de lei pentru o bilbioteca virtuala inca nefunctionala. USR acuza o "sifonare" de bani publici

Bucuresti.citeste.ro.

Ziare.

com

Consilierii generali au adoptat luni - cu 28 de voturi pentru, 8 impotriva si 13 abtineri - o hotarare care prevede ca Municipiul Bucuresti, prin Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Prodeus, se asociaza cu Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu (reprezentata de Dan Vidrascu, directorul Editurii Litera).Scopul asocierii este acela de a implementa, in cooperare, un proiect numit ""."Bucuresti.citeste.ro" va fi, de fapt, numele unei biblioteci virtuale, pe care sa o poata accesa elevii din Capitala, privati de educatie scolara adecvata, din cauza pandemiei.Nici elevii si nici parintii lor nu vor plati nimic pentru a accesa libraria virtuala. O va face, in schimb, PMB, din bani publici. Mai exact, Primaria s-a angajat sa cumpere abonamente lunare pentru circa 20.000 de elevi bucuresteni la aceasta biblioteca virtuala. Iar fiecare abanoment ar urma sa coste 24,95 lei pe luna.In textul proiectului initiat de Gabriela Firea se mentioneaza ca acest pret de 24,95 de lei este unul cu "reducere de 50% din valoarea listata pe bucuresti.citeste.ro". Unde este, de fapt, listata aceasta valoare - de vreme ce platforma nu poate fi accesata - n-am reusit sa intelegem.Directorul Prodeus, Ruxandra Simion, a spus, in timpul sedintei de luni a Consiliului General, ca un abonament va fi platit catre Asociatia Ludmila Vidrascu doar daca titularul sau - adica elevul - va accesa lunar cel putin doua carti din biblioteca virtuala. Or, asta ar insemna ca nu se dau bani catre asociatie decat daca biblioteca va fi utilizata.Am incercat sa accesam aceasta platforma, ca sa aflam ce carti contine si sa intelegem - macar in linii mari - daca ele vor fi sau nu de interes pentru elevi. Fara succes. De ce nu functioneaza biblioteca virtuala? Nu stim.a incercat inca de vineri, 8 mai, sa ia legatura cu reprezentantul Asociatiei Culturale Ludmila Vidrascu, Dan Vidrascu, pentru a afla mai multe detalii. Din pacate, acesta n-a dorit sa ne raspunda la intrebari.A facut, insa, o declaratie in timpul sedintei de Consiliu General de luni, 11 mai."Noi vrem sa aducem branduri mari, cum ar fi National Geografic si Oxford University Press, acoperind un numar vast de domenii pe care sa le facem disponibile pentru elevii din Bucuresti.Practic, ca sa acceseze aceste carti in Google Books, un parinte ar trebui sa dea 30.000 lei. Iar sa le cumpere fizic, l-ar costa 40.000 de lei.In platforma, daca PMB va subventiona, se vor putea accesa gratuit de catre elevi. Iar peste cele 20.000 de abonamente subventionate, pentru ceilalti utilizatori, plata va fi asigurata de Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu.Cred ca e de prisos sa comparam ce oferim aici cu ceea ce e in piata", a spus Dan Vidrascu.Singura problema este ca aceste detalii nu au figurat in proiectul de hotarare initiat de Gabriela Firea si adoptat luni, pe 11 mai.Asa ca bucurestenii nu au niciun instrument prin care sa verifice daca ceea ce a declarat directorul Editurii Litera este sau nu adevarat.In context, consilierul general PNL Catalin Deaconescu a intrebat de ce se vor da bani catre Asociatia Ludmila Vidrascu in functie de numarul de interactiuni ale elevului cu platforma, in conditiile in care un elev s-ar putea uita doar la cateva carti, hotarand ca nu il intereseaza. Unde ar fi eficienta, in acest caz?Nu era mai bine sa avem mai multe date legate de modul in care citeste elevul, inainte de a angaja cheltuieli?Intrebarea consilierului PNL n-a primit raspuns clar.Consilierii USR Alexandru Gadiuta si Bogdan Stroe au intrebat de ce se dau bani catre Asociatia Ludmila Vidrascu pentru aceasta biblioteca virtuala, in conditiile in care si Biblioteca Metropolitana din Capitala ar putea oferi o astfel de facilitate, daca n-ar intampina mari probleme tehnice? Practic de ce nu se investeste mai intai in biblioteca orasului si apoi in alte produse alternative?Fara sa dea un raspuns clar, Gabriela Firea a spus ca accepta si alte colaborari pentru biblioteci virtuale, nu doar cea cu Asociatia Ludmila Vidrascu.Nu ne ramane decat sa ne intrebam: de ce proiectul de dezvoltare a bibliotecilor virtuale in Capitala incepe cu un proiect incheiat cu Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu? A cui a fost ideea de a da bani mai intai catre aceasta asociatie si apoi la Biblioteca Municipala (presupunand ca s-ar ajunge vreodata intr-o astfel de etapa)?Merita mentionat si ca, daca platforma va fi gata pana la 1 iunie, achitand in fiecare luna contravaloarea a 20.000 de abonamente, PMB ar urma sa-i plateasca Asociatiei Culturale Ludmila Vidrascu cate 499.000 lei pe luna. Per total, 3.493.000 lei pentru toate cele 7 luni, pana la finele anului.In context, consilierul general USR Ana Ciceala a spus ca i se pare cu totul iresponsabil ca - in conditiile in care oricum PMB se plange ca nu are bani - sa cheltuiasca 700.000 de euro pe "o sifonare" de fonduri publice.