Firea scuteste de vinieta proprietarii de masini Euro 4. Cati ar urma sa mai plateasca taxa

Firea a sustinut ca restul proiectului - care are sanse mari sa se adopte astazi, potrivit unei analize a Ziare.com - ramane neschimbat."La acest moment avem, doar masini inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, care tranziteaza zilnic orasul: 260.000 masini non-euro, 7.000 masini Euro 1, 113.000 masini Euro 2 si 213.000 masini Euro 3", a mai spus Gabriela Firea.Primarul general al Capitalei a mai spus ca in Bucuresti-Ifov mai sunt inmatriculate 440.000 de masini Euro 4, 253.000 masini Euro 5 si 330.000 de masini Euro 6.Aceasta a tinut sa precizeze ca vinietele se vor putea cumpara de la benzinarii sau se vor putea plati prin SMS si ca banii vor fi folositi pentru "recuperarea de spatii verzi si achizitia de mijloace de transport prietenoase cu mediul".-revenim cu detalii-