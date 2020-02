Firea si-a numit o fosta colega din Antene la conducerea Circului Bucuresti

Ziare.

Pana la inceputul lunii februarie, director circului Metropolitan era Bogdan Stanoevici. Administratia Firea a anuntat, insa, ca respectivului i-a expirat contractul de mandat. Si ca acest contract nu va mai fi prelungit, in conditiile in care administratia constatase ca Bogdan Stanoevici manageriase defectuos circul Decizia a fost luata si dupa ce Stanoevici anuntase ca va candida pentru fotoliul de primar general, pe care il vizeaza si Gabriela Firea.In context, administratia Firea s-a angajat, la inceputul lunii februarie, sa numeasca o conducere interimara la circ, pana la organizarea unui concurs.Dupa trei saptamani, pe 19 februarie, Firea a anuntat ca a numit-o la conducerea Circului Metropolitan pe Anca Florea.Aceasta este, in prezent, consilier general din partea PSD. Anca Florea a lucrat la Trustul Intact, la fel ca si Gabriela Firea, in trecut. Anca Florea este mama jurnalistei Sabina Iosub, care lucreaza tot in Trustul Intact."Cu o vasta experienta jurnalistica, cunoscuta voce de radio si realizatoare de talk show-uri, doamna Anca Florea a ocupat si o serie de posturi cu atributii in management si comunicare, atat in Radiodifuziunea Romana cat si in cadrul Ministerului Culturii.A fost realizatoare de emisiuni la Radio Romania Actualitati, redactor-sef Stiri la TVR International, membru CA la Radiodifuziunea Romana etc.A publicat trei volume - 'Inapoi, in Basarabia', Editura Cartea Romaneasca - 1994, 'Pastrati Romania intreaga' - Editura Viitorul romanesc - 1996, 'Perechea mea din cer' editura Tofan Group - 1998. A castigat premii precum 'Premiul National de Umor George Toparceanu', acordat de Asociatia Nationala a Umoristilor - 1996, Galaxia Radio/SRR si Premiul 'Pamfil Seicaru' acordat de Societatea Ziaristilor Romani - 1994", a transmis PMB.Care dintre aceste realizari ale Ancai Florea o recomanda sa conduca Circul Metropolitan nu ne e foarte clar.G.K.