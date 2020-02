Firea si-a vazut bugetul aprobat, dupa o sedinta cu scantei. Opozitia sustine ca Bucurestiul e condamnat la "subdezvoltare"

Ziare.

Inca de la momentul in care a fost propus de Gabriela Firea, in luna ianuarie, bugetul Capitalei pentru anul 2020 a iscat scandal, pe scena politica.Nicusor Dan - candidat cu sustinerea USR la Primaria Capitalei si Vlad Voiculescu - propunerea PLUS pentru fotoliul de primar general al orasului - au spus ca Gabriela Firea a supraestimat grosolan veniturile pentru acest an.Fiecare dintre cei doi au explicat pe larg - cu cifre si calcule - de ce este fantezist sa proiectam incasari la un nivel pe care PMB nu l-a atins niciodata, in ultimii ani.Problema a fost ridicata si in cadrul sedintei de Consiliu General de vineri, 14 februarie, de consilierii Opozitiei: Alexandru Gadiuta (USR), Stelian Bijduneavanu (PNL) si Ana Ciceala (USR).Alexandru Gadiuta a propus si un amendament, care insa a fost respins.Anca Florea, consilier general PSD, a citit un amendament de patru pagini, indicand modificari de articole, dar fara a explica, in clar, ce anume se schimba, fata de forma pusa in dezbatere publica a bugetului (si pe care orice cetatean o putea consulta).Consilierul general PNL Catalin Deaconescu a sesizat, intr-o postare pe retelele de socializare, aceasta lipsa de transparenta.Dezbaterea care a urmat pe proiectul de buget a durat destul de mult si s-a lasat cu scandal. In context - nemultumit de obiectiile ridicate de consilierul general Ana Ciceala (USR) - viceprimarul Aurelian Badulescu (PSD) a acuzat-o pe aceasta ca n-ar face altceva notabil decat "sa doarma prin parcuri, pe nisip", alaturi de senatorul Mihai Gotiu (USR).Pana la urma, cu doar 33 de voturi pentru, 3 abtineri si 15 voturi impotriva, proiectul a fost adoptat.Gabriela Firea promite ca, prin intermediul bugetului, va aloca peste 500 de milioane de euro pentru fluidizarea traficului (inclusiv innnoirea parcului de vehicule al STB si proiecte de infrastructiri), peste 200 de milioane de euro pentru termoficare si peste 100 de milioane de euro pentru Sanatate.Ramane sa vedem daca PMB chiar va reusi sa incaseze suficienti bani - asa cum si-a propus - si daca va putea duce la capat macar parte dintre investitiile promise.