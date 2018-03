Firea spune ca a predat la Ministerul Mediului un proiect pentru un traseu de 67 km de piste pentru biciclisti

Ziare.

"Noi am predat deja la Ministerul Mediului proiectul pentru un traseu de 67 de km de piste de biciclisti, iar proiectul nostru (...) a fost deja avizat, saptamana trecuta, in comisia tehnico-economica a Ministerului Mediului si cu aceasta aprobare deja proiectul demareaza", a declarat marti Firea la seminarul "Impreuna pentru dezvoltare durabila - Dezvoltarea regiunii Bucuresti -Ilfov", organizat de Departamentul de Dezvoltare Durabila al SGG, la Primaria Municipiului Bucuresti.Ea a vorbit si despre calitatea aerului in Bucuresti, precizand ca a fost realizat un plan integrat in acest domeniu."In ceea ce priveste calitatea aerului, (...) noi, aici, la Primarie, nu am gasit niciun demers, niciun document care sa contribuie la actiuni pentru reducerea poluarii, dimpotriva. Si atunci Directia de Mediu, consilierul pe domeniul mediului al Primarului General si cu echipa noastra de experti am realizat in premiera un plan integrat de calitatea aerului, care a fost depus deja la Ministerul Mediului si, de asemenea, a fost transmis in copie si tradus si la Bruxelles si la Strasbourg", a aratat Firea.Totodata, ea a spus ca se lucreaza si pentru modernizarea retelelor si a conductelor RADET."Avem un efort sustinut si un proiect foarte clar pentru modernizarea retelelor si conductelor RADET tocmai pentru a elimina aceste pierderi din retea", a mai afirmat Firea.La randul sau, Sorin Chirita, city manager al Capitalei, a facut precizari in ceea ce priveste energia termica si eventuala folosire a energiei regenerabile."Daca era asa de usor si aceasta energie regenerabila putea fi utilizata la scara industriala, era utilizata. Energia regenerabila are rolul ei (...) Procesul de utilizare a resurselor regenerabile este un proces care suplineste foarte putin si il facem, lucram, avem un proiect prin care, acolo unde exista posibilitatea sa fie introduse panouri solare, se vor introduce, dar numai pe perioada verii, o scurta perioada va echilibra sistemul, atat. Nu este o solutie definitiva, nu reduce semnificativ pierderile", a spus Chirita.Potrivit acestuia, nici apa geotermala nu va rezolva aceasta problema."Avem si apa geotermala in Bucuresti (...) Analizam si posibilitatea aceasta. Iarasi, aceasta apa geotermala nu rezolva problema, ci poate reduce foarte putin pierderile intr-o anumita zona a Bucurestiului. Raportat la investitiile de utilizare a energiei solare sau a energiei telurice, a apei termale, s-ar putea ca banii investiti sa nu se ridice la nivelul asteptarilor noastre ca si eficienta. Am facut toate aceste studii, pentru ca am facut strategia de termoficare a municipiului Bucuresti", a mai afirmat Chirita.