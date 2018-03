Firea sterilizeaza gratuit pisicile si cainii cu stapan, dar care nu sunt de rasa: Doar 6 veterinari din Bucuresti vor avea contract cu Primaria

Ziare.

Prin acest program, ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor) ar urma sa incheie contracte pe un an cu veterinari din toate cele sase sectoare ale Bucurestiului, urmand ca acestia sa asigure gratuit cetatenilor, fie caini, fie pisici, pentru fiecare posesor de animale din Capitala.Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 40 de voturi "pentru", cinci voturi "impotriva" si trei abtineri."In privinta abandonului de animale, acesta provine atat din iresponsabilitatea proprietarilor, cat si din inmultirea animalelor pe care le au in posesie, intrucat acestea nu sunt sterilizate, desi obligativitate exista.In pofida existentei obligativitatii legale de a steriliza cainii, prea multi proprietari nu au facut acest lucru, unul dintre motive fiind costul financiar, dar si lipsa de comunicare si informare", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare initiat de consilierii generali PSD.Astfel, ASPA va incheia un acord pe maximum un an, cu maximum sase ofertanti (cate unul in fiecare sector), fiecare veterinar urmand sa sterilizeze un numar de maximum 600 de caini si pisici din Bucuresti, dar nu mai mult de 100 de caini si 100 de pisici pe luna.Costul castrarii ar urma sa fie acoperit de municipalitate, prin ASPA. Valoarea estimata a sterilizarii cainilor este de 235 de lei pentru femela, 190 de lei pentru mascul, iar in cazul pisicilor - 150 de lei pentru femela si 150 de lei pentru mascul.Potrivit municipalitatii, prin program va fi subventionata sterilizarea a maximum doua animale, (caini si/sau pisici) pentru fiecare posesor de animale de companie din Bucuresti,, dupa principiul primul venit, primul servit.Consilierii generali PSD amintesc de proiectul de hotarare privind Programul anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigree, cu stapan, propus anul trecut de USR si aprobat in sedinta de Consiliu. Ei spun ca acest program a fost un esec, pentru ca a plecat de la premise eronate, astfel ca niciun animal nu a fost sterilizat.Initiatorii proiectului isi propun sa sterilizeze toti cainii si toate pisicile din Bucuresti."Dorinta noastra este aceea de a avea un program realist, ancorat in realitatea Capitalei, care sa aiba efecte reale, atat prin prima comunicarii, cat si a animalelor sterilizate/castrate. Programul propus va fi unul multianual, pana la atingerea obiectivului de a steriliza intreaga populatie de caini si pisici de pe raza municipiului Bucuresti", mai scrie in expunerea de motive a proiectului.