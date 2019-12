Firea vrea ca Parcul Unirii sa se numeasca "Teoctist Patriarhul". Cum justifica schimbarea

Ziare.

com

Schimbarea denumirii parcului este inclusa intr-un proiect de hotarare facut public de consilierul general USR.Intrebarea este: de ce ar trebui ca parcul din centrul Capitalei sa ia numele celui de-al cincilea patriarh ar Romaniei? Potrivit proiectului de hotarare, motivul este ca "in perioada 7-9 mai 1999 Patriarhul Teoctist a primit la Bucuresti vizita Sanctitatii Sale Papa Ioan Paul al II-lea care a reprezentat un adevarat moment de triumf, eveniment istoric considerat pe buna dreptate ca fiind momentul de rascruce al acceptarii Romaniei in Uniunea Europeana".In plus, administratia Firea considera - potrivit documentului prezentat de Octavian Berceanu - ca in centrul Capitalei exista deja prea multe obiective care poarta numele "Unirii". Iar parcul are oricum o componenta pronuntat ortodoxa, apreciaza Primarul General al Capitalei."Un alt motiv care ne determina sa propunem schimbarea denumirii din 'Parcul Unirii' in 'Parcul Teoctist Patriarhul' este supraatribuirea numelui 'Unirii' atat parcului situat in piata cu acelasi nume, fantanii cantatoare devenita obiectiv turistic, apoi magazinului care domina perspectiva spre Est, cat si celor doua statii de metrou, precum si a bulevardului limitrof, fapt de natura sa induca o oarecare confuzie, la nivelul turistilor si al celor aflati in cautarea unei adrese in acest vast perimetru.Parcul Unirii are mai degraba o simbolistica spirituala, ortodoxa, fiind marginit de cele mai importante lacasuri de cult ale Capitalei (Palatul Patriarhal, Turnul Patriarhal, Paraclisul Patriarhal, Institutul Teologic, Arhiepiscopia Bucurestilor, cele 7 biserici dispuse de jur-imprejur si perspectiva inchisa cu turnurile Catedralei Manturirii Neamului" se arata in Raportul de specialitate care insoteste proiectul de hotarare prezentat de consilierul USR.Ramane sa aflam daca Gabriela Firea va pune pe ordinea de zi acest proiect de hotarare. Si daca da, vom vedea daca majoritatea PSD, ALDE si PMP vor face front comun - asa cum au facut, in trecut, pentru adoptarea mai multor proiecte - si vor decide schimbarea numelui Parcului Unirii.Deja CGMB a adoptat joi, pe 14 noiembrie, un proiect de hotarare care prevede alocarea a 8,5 milioane de lei de la bugetul Capitalei pentru reabilitarea Parcului Unirii