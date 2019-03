Firea vrea o sala polivalenta faraonica pentru bucurestenii care dau in gropi si risca sa ramana in frig

Ce-a promis Gabriela Firea si ce face, de fapt

Cat va costa si ce dotari va avea sala polivalenta

Si, totusi, de ce ii trebuie bucuresteanului o sala chiar atat de mare si de scumpa?

Ziare.

com

Bucurestiul are deja de 45 de ani o sala polivalenta cu 5.300 de locuri, in vecinatatea Parcului Tineretului. Desi nu e mare, respectiva sala a gazduit, de-a lungul anilor, cu succes evenimente de proportii, printre care doua concerte ale lui Armin van Buuren, unul dintre cei mai cunoscuti DJ ai Europei.Ideea constructiei unei alte sali polivalente, in Bucuresti, a prins contur abia in anul 2012. Atunci, Primaria Capitalei condusa de Sorin Oprescu a stabilit ca merita sa construiasca, din bani publici, o sala moderna, cu 16.000 de locuri.Zis si facut! Autoritatile au intocmit documentatia necesara pentru proiect si, in 2014, au lansat o licitatie. Se cauta un constructor care, contra sumei de 290 de milioane de lei (adica vreo 65 de milioane de euro) - sa ridice noua sala, in timp record, in vecinatatea Arenei Nationale.Un an mai tarziu, promitand ca face sala moderna la Bucuresti, Romania a castigat in fata Danemarcei dreptul de a organiza Campionatele Europene de Gimnastica din 2017.Din pacate, insa, lucrurile n-au mers deloc asa cum isi propusesera autoritatile. Initial, licitatia pentru constructia salii polivalente a fost castigata de societatea Strabag. Aceasta n-a apucat, insa, sa inceapa constructia, ca a si fost descalificata. Ulterior, lucrarile le-au fost atribuite societatilor Astaldi si Euro Construct Trade. Nici ele nu s-au apucat de treaba, din cauza ca - asa cum era de asteptat - si Strabag si-a contestat descalificarea.In cele din urma, intreaga licitatie s-a blocat in instanta.Cand a vazut ca autoritatile Capitalei nu sunt in stare nici macar sa inceapa constructia salii polivalente promise, Comitetul Executiv de la Laussane a decis ca orasul in care se va desfasura Campionatul European de Gimnastica nu va mai fi Bucurestiul, ci Clujul, care isi facuse deja sala moderna.In cele din urma, in luna octombrie 2017, instanta a decis sa anuleze licitatia pentru constructia salii polivalente din Capitala. In concluzie, dupa ce ca se facuse de rusine la nivel european - nefiind in stare sa asigure conditii pentru o competitie sportiva importanta - Capitala a ramas si fara sala polivalenta cea noua, promisa de administratia Oprescu!Anul trecut, Gabriela Firea a promis ca va construi, in curand, nu o sala polivalenta, ci trei. Fiecare dintre sali urma sa poate un nume de mare sportiv roman: Nadia Comaneci, Ilie Nastase si Ion Tiriac.In cele din urma, insa, tot in 2018 - fara a se referi la cele 3 sali - Gabriela Firea a promis ca va face si o alta sala polivalenta de proportii, in apropierea Arenei Nationale. Era vorba, de aceasta data, despre un complex similar cu cel promis de Sorin Oprescu, dar cu 1.000 de locuri mai mic.In niciun moment Gabriela Firea n-a explicat de ce ar fi constructia atator sali polivalente prioritate, intr-un oras caruia nu-i ajung spitalele, care are strazi pline de gropi si al carui sistem de termoficare e in colaps! Una peste alta, multi dintre bucuresteni au si uitat de salile polivalente promise de Firea, considerandu-le simple basme de campanie.Asta, pana la inceputul acestei saptamani, cand Gabriela Firea a anuntat ca vrea, in continuare, sa construiasca sala polivalenta mare, din apropierea Arenei Nationale. Numai ca, intre timp, proiectul s-a modificat. Cu alte cuvinte, viitoarea sala polivalenta a Capitalei ar urma sa aiba nu 15.000 de locuri (potrivit promisiunii din 2018), ci chiar 20.000 de locuri.Un proiect de adoptare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului noii sali a fost inclus pe ordinea suplimentara de zi a sedintei Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) din data de 11 martie.Pana la acest moment, PMB n-a oferit decat foarte putine detalii cu privire la proiectul salii pe care vrea sa o construiasca. Gabriela Firea a spus ca polivalenta ar urma sa aiba aproximativ 20.000 de locuri si sa ocupe circa 60.000 de metri patrati (sala, plus 5 terenuri de sport) si va avea 380 de locuri de parcare.In plus, a mai spus primarul, lucrarile ar urma sa costa circa 138 de milioane de euro si sa dureze 36 de luni.In proiectul de hotarare privind adoptarea indicatorilor tehnico-economici ai salii Lia Manoliu este prevazut faptul ca aceasta se va construi in incinta complexului sportiv cu acelasi nume de pe strada Basarabiei, la numerele 37-39. In plus, se mai arata in textul proiectului de hotarare, sala va fi dotata cu "echipamente moderne, impuse de standardele internationale".Motivul pentru care se va construi aceasta sala, cu bani de la bugetul local, este ca va da Capitalei. In plus, va duce laCe-i drept, e important ca Bucurestiul sa poata gazdui evenimente sportive de marca, la nivel international. Iar intr-o sala polivalenta se poate organiza aproape orice tip de sport de interior. In plus, se pot tine concerte.Interesant este, insa, ca - dupa cum v-a informat deja - sala polivalenta din Cluj, care are doar 9.000 de locuri si n-a costat mai mult de 19 milioane de euro (adica de peste 7 ori mai putin decat cea promisa de Firea), a gazduit cu succes nu numai Campionatul European de gimnastica, ci si alte evenimente de marca.Cu alte cuvinte, e limpede ca ne-am descurca foarte bine cu o sala mai mica si mai ieftina si am ramane si cu bani pentru alte investitii urgente.Merita mentionat, in context, si faptul ca polonezii si-au construit, in Cracovia, o sala polivalenta gigant, numita Tauron Arena , care are cu 2.000 de locuri in plus fata de cea promisa de Firea. Cu toate astea, a costat cu 35 de milioane de euro mai putin decat cea care ar urma sa se construiasca la Bucuresti.De fapt, daca se va construi intr-adevar, sala polivalenta Lia Manoliu va fi mai scumpa decat stadioanele din Cluj (44 de milioane de euro), Craiova (50 de milioane de euro) si Ploiesti (17 milioane de euro) la un loc, dupa cumAm incercat sa aflam de la PMB de ce avem nevoie de aceasta sala uriasa si care sunt informatiile cuprinse in studiul de fezabilitate realizat pentru proiect de Compania Durabila a Municipiului Bucuresti, care nu a fost facut public. Practic, bucurestenii au tot dreptul sa afle de ce li se construieste o sala cu 20.000 de locuri si nu una cu 15.000 sau una cu 16.000, asa cum li s-a tot promis, de-a lungul anilor.In plus, am incercat sa aflam cum a stabilit Primaria pretul estimativ al salii polivalente si de ce in alte orase din tara si din strainatate se construiesc asemenea facilitati cu o cheltuiala mult mai mica. Ar putea oare aduce o astfel de sala si ceva bani la buget?Din pacate, in ciuda insistentelor, reprezentantii PMB nu ne-au oferit inca nicio informatie.Pe masura ce vom afla de ce considera PMB ca aceasta sala polivalenta este o prioritate pentru bucuresteni si cum intentioneaza sa o construiasca, vom reveni cu amanunte.