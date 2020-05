Firea vrea sa cheltuiasca 3,5 milioane de lei pe abonamente la o biblioteca virtuala inca nefunctionala

Ziare.

com

Gabriela Firea a convocat pentru luni, 11 mai, o noua sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CMGB). Pe ordinea de zi sunt proiecte care propun masuri pentru limitarea efectelor pandemiei de Covid 19.Printre aceste proiecte se afla si unul de natura culturala. Acesta prevede ca Municipiul Bucuresti, prin Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Prodeus, se asociaza cu Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu (reprezentata de Dan Vidrascu, directorul Editurii Litera).Scopul asocierii este acela de a implementa, in cooperare, un proiect numit "Bucuresti.citeste.ro.".Din intelegerea noastra, "Bucuresti.citeste.ro" este, de fapt, numele unei platforme online, care joaca rolul de biblioteca virtuala. Am incercat sa accesam aceasta platforma, dar fara succes.Am incercat sa accesam si alt link mentionat in proiectul initial de Gabriela Firea, anume citeste.ro. Tot fara succes.De ce nu sunt online aceste siteuri? Nu stim.Cert este ca PMB se angajeaza sa cumpere abonamente lunare pentru circa 20.000 de elevi bucuresteni la aceasta biblioteca virtuala, Iar fiecare abanoment ar urma sa coste 24,95 lei pe luna.In textul proiectului initiat de Gabriela Firea se mentioneaza ca acest pret de 24,95 de lei este unul cu "reducere de 50% din valoarea listata pe bucuresti.citeste.ro". Unde este, de fapt, listata aceasta valoare - de vreme ce platforma nu poate fi accesata - n-am reusit sa intelegem.Una peste alta, in textul proiectului se mentioneaza ca PMB va cumpara abonamente pentru cei 20.000 de elevi vreme de 7 luni, in anul 2020. Or, asta inseamna ca platforma, pe care acum n-am reusit sa o accesam, va trebui sa fie functionala la 1 iunie. Altfel, n-ar mai fi, pe parcursul anului 2020, 7 luni in care ea sa poata fi accesata, asa cum se mentioneaza in proiectul de hotarare initiat de Gabriela Firea.Merita mentionat si ca, achitand in fiecare luna contravaloarea a 20.000 de abonamente, PMB ar urma sa-i plateasca Asociatiei Culturale Ludmila Vidrascu cate 499.000 lei pe luna. Per total, 3.493.000 lei pentru toate cele 7 luni, pana la finele anului.Pentru mai multe detalii, puteti citi integral proiectul de hotarare propus de Gabriela Firea:In context, consilierul general Catalin Deaconescu a precizat pentruca nu intelege de ce ar vota consilierii generali un astfel de proiect."Aceasta asociatie nu are nici macar un site propriu functional. In aceste conditii, cum as putea avea incredere ca aceasta platforma - care acum nu poate fi accestata - va deveni functionala?In plus, ar trebui sa ne intrebam: de ce ne angajam sa platim din luna iunie? Stim sigur ca atunci platfoma va deveni functionala?Mi se pare ca mai potrivit ar fi sa implementam un proiect-pilot, pentru o perioada de 3 luni. Si apoi, in functie de aderenta in randul elevilor, sa incepem sa platim.De fapt, nu stim la acest moment cate carti vor putea fi accestate pe aceasta patforma. Sau ce carti?De ce platim 25 de lei pe luna/elev pentru aceasta platforma, cand cu acesti bani s-au putea cumpara abonamente la alte surse online de informare functionale?", a precizat Catalin Deaconescu.Ca sa aflam mai multe despre ce inseamna bucuresti.citeste.ro am incercat sa luam legatura cu Dan Vidrascu, reprezentantul Asociatiei Culturale Ludmila Vidrascu.I-am scris acestuia un email in care i-am solicitat sa ne ajute cu o serie de informatii: exista sau nu aceasta platforma de biblioteca virtuala? Daca exista, apartine ea Asociatiei? Daca nu exista, va putea fi creata pana la finele lui mai?In plus, am solicitat informatii desptre titlurile care pot fi gasite in aceasta biblioteca virtuala si de modul in care pot fi accesate.Am si telefonat al Editura Litera. O reprezentanta a societatii ne-a spus ca intelege ca i-am trimis o solicitare lui Dan Vidrascu si ca ii va aminti despre ea.Pana la momentul publicarii acestui text, n-am primit, insa, niciun raspuns din partea lui Dan Vidrascu.Asa ca am cerut informatiile si de la PMB si vi le vom oferi daca institutia ne va raspunde.Pana atunci, ramane sa aflam, la sedinta de pe 11 mai, daca si consilierii generali vor considera, ca si Gabriela Firea, ca pe acest proiect merita cheltuiti aproape 3,5 milioane de lei din banii bucurestenilor.