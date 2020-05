Firea vrea sa dea un "sprijin financiar" de 200 de lei fiecarui bucurestean care se ofera sa fie testat de COVID-19. Care sunt conditiile si ce nu e clar

Ana Ciceala (USR): Probabil Gabriela Firea va da startul unei noi "voucheriade"!

Gabriela Firea a anuntat mai demult ca vrea testare in masa pentru COVID-19 a bucurestenilor. Ba chiar in timpul celei mai recente sedinte de Consiliu General a anuntat ca Primaria Capitalei si cele 6 primarii de sector au cumparat deja circa 20.000 de teste pentru COVID-19 . Tot ce mai lipsea pentru inceperea testarii in masa a cetatenilor era acordul Directiei de Sanatate Publica (DSP) a municipiului Bucuresti.Daca DSP a dat sau nu acel acord, nu stim inca. Oricum, Gabriela Firea a pus pe ordinea de zi a sedintei CGMB de luni, 11 mai, un proiect de hotarare care - daca va fi adoptat - ii va permite sa finanteze testarea serologica a circa 11.000 de bucuresteni.Mai exact, in proiectul de hotarare intitulat "Testam pentru Bucuresti" se mentioneaza ca municipalitatea va cheltuit 30.000 de lei pe o aplicatie online prin care sa poata solicita testarea pentru COVID-19 toti bucurestenii care - potrivit legislatiei actuale - n-ar avea de ce sa fie testati (nu au simptome specifice, nu au intrat in contact cu o persoane care are boala etc.).Serviciile de gazduire pentru aplicatie ar urma sa coste circa 3.000 de lei.In plus, prin proiect, daca va fi adoptat,".Nu mai putin de 11.000 de bucuresteni ar urma sa primeasca acest "sprijin financiar"Ceea ce nu reiese clar din textul proiectului este cum se vor acorda banii. Vor primi oamenii aceste sume, in mana? Sau vor primi vouchere valorice cu care se vor prezenta la unitatile sanitare pentru efectuarea testului?Sau poate ca se va gasi o alta modalitate prin care cei 11.000 de bucuresteni sa dovedeasca la spital faptul ca au fost acceptati in proiect, sa faca testul si, ulterior, PMB sa plateasca cei 200 de lei catre unitatea sanitara care a testat. Ramane sa aflam cum se va proceda.a solicitat un punct de vedere din partea PMB pe aceasta tema si urmeaza sa va prezinte raspunsul, daca institutia va raspunde.Testarea ar urma sa se desfasoara atat in spitale de stat, cat si in unitati sanitare private afliliate la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.Per total, bugetul proiectului este de 2.233.000 de lei.Pentru mai multe detalii puteti citi integral proiectul de hotarare propus de Gabriela Firea:N-am gasit, in cadrul proiectului, mentiuni legate de ce se va intampla in cazul in care numarul bucurestenilor care solicita testarea va fi mai mare de 11.000. Intr-un astfel de caz, ar trebui creat un mecanism de departajare al celor care au solicitat testarea. Asta, daca nu cumva campania va functiona pe sistemul "primul venit, primul servit (sau testat, in acest caz - n.red.)".De asemenea, n-am inteles daca actiunea de testare in masa ar urma sa se desfasoara in coordonare cu primariile de sector sau daca PMB o va realiza in regie proprie.In plus, acest proiect mai ridica un mare semn de intebare: daca intr-adevar s-au achizitionat circa 20.000 de teste - asa cum anuntase Gabriela Firea in precedenta sedinta de Consiliu General - atunci pe ce anume se vor duce cei 2 milioane de lei alocati testarii prin acest proiect?Consilierul general USR Ana Ciceala sustine ca, cel mai probabil, Gabriela Firea va da startul unei noi "voucheriade"."Regina voucherelor, Gabriela Firea, a mai inventat o pomana electorala.De data asta, s-a gandit sa le dea celor 11.000 de bucuresteni cate 200 de lei pentru a fi testati de COVID-19.Nu este deloc clar (din textul proiectului de hotarare -n.red.) daca se va da un voucher sau oamenii vor fi platiti pentru a fi testati.In mod normal, avand in vedere 'voucheriadele' trecute, se va da tot un voucher, dar la cum este scris proiectul, lasa portita si pentru bani cash dati oamenilor.Este inca o dovada ca pe Gabriela Firea nu o intereseaza nici evolutia pandemiei in Bucuresti, nici soarta bucurestenilor, nici situatia medicilor. Pur si simplu, o intereseaza sa mai dea gratis niste bani sperand ca va obtine inapoi voturi", a precizat consilierul general USR pentruAm intrebat-o pe Ana Ciceala si de ce se aloca acesti bani, de vreme ce Gabriela Firea a anuntat ca exista deja 20.000 de teste pentru populatia din Bucuresti."Daca au achizitionat teste, dar nu pot testa, fiindca nu au gasit modalitatea de a merge la usa la oameni, asa cum propuneau initial (si au si instruit personal medical in sensul asta), acum dau bani oamenilor pentru a merge sa se testeze la spital. Este, in fapt, o imbunatatire a unui proiect inutil prin faptul ca se apeleaza la testare in mediu sigur.Totodata, e o inrautatire a unui proiect inutil, prin faptul ca nu mai exista nicio relevanta statistica din punct de vedere epidemiologic.Eu nu voi vota aceasta aberatie electorala propusa de Gabriela Firea. Banii respectivi si testele trebuie folosite, in primul rand, pentru personalul medical. Romania nu are resurse de irosit. Orice ban, orice test trebuie utilizat acolo unde este cea mai mare nevoie", a mai spus Ana Ciceala, consilier general USR.