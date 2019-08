Firea vrea sa demoleze doua cladiri de pe Lipscani si apoi sa le reconstruiasca. Ne costa peste 1 milion de euro

Al doilea imobil

Ziare.

com

Valoarea celor doua investitii, fara TVA, depaseste un milion de euro.Pentru cladirea de pe Lipscani nr. 70, valoarea totala a investitiei (exclusiv TVA) este de, cu o durata estimata de executie de 14 luni de la inceperea lucrarilor.Potrivit referatului de aprobare, imobilul este o cladire cu un singur tronson cu subsol, parter, etaj si pod necirculabil, functiunile fiind de comert si locuire. Conform unei expertize din 2019, este incadrat in clasa I de risc seismic. Imobilul are pe una dintre laturi deschidere si spre str. Gabroveni, aceasta avand statut de monument istoric la fel ca str. Lipscani."Cladirea expertizata se afla intr-o stare avansata de degradare si reprezinta un real pericol, zona fiind intens circulata", prevede raportul de specialitate.Sunt mentionate calitatea slaba a mortarului si lipsa peretilor pe directie transversala. Instalatiile electrice de iluminat, de prize, de distributie a energiei electrice sunt deteriorate si in mare parte dezafectate. Grupurile sanitare sunt dezafectate, devastate, iar cladirea nu este alimentata cu gaze naturale. Imobilul, alcatuit din teren in suprafata de 224 mp si constructie Sp+P+1E, este proprietatea statului roman.Conform aceleiasi surse, in expertiza tehnica se propune solutia maximala de interventie, respectiv, inclusiv nivelul fundatiilor, si refacerea ei.In cazul imobilului de pe str. Lipscani nr. 75, valoarea totala a investitiei este de, durata de executie fiind estimata la 14 luni.Imobilul realizat din zidarie portanta, executat in anul 1900, are un regim de inaltime de P+1E, partial cu functiunea de locuinta si spatii comerciale la parter. El se afla alipit la calcan cu o cladire monument istoric "Magazinul Voaleta". Cladirea este racordata la utilitati."Imobilul existent se afla intr-un stadiu avansat de degradare, deteriorare la peretii de zidarie, la planseele de lemn, grupurile sanitare sunt dezafectate. Nu exista obiecte sanitare, conducte de alimentare cu apa si conducte de canalizare", prevede raportul de specialitate.Imobilul, alcatuit din teren cu suprafata de 110 mp si constructie compusa din trei corpuri (unul P+1E si doua cu regim de inaltime P), este proprietatea statului roman.Alte doua proiecte de pe ordinea de zi prevad consolidarea imobilului de pe str. Baratiei nr. 50 (valoarea investitiei - 2 milioane de lei; durata de executie - 14 luni) si a celui de pe str. Matasari nr.44 (valoarea investitiei - 2,1 milioane de lei; durata de executie - 14 luni).De asemenea, va fi supusa votului transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a cotei parti, proprietate de stat, in cazul a 15 imobile, pe durata executarii lucrarilor de punere in siguranta si reparatii fatade.Este vorba despre imobilele situate in: Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 - 105, Bd. Carol nr. 68 - 70, str. Selari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6 - 8, str. Bacani nr. 4, str. Franceza nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, Piata Garii Filaret nr. 2, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 21, Splaiul Independentei nr. 56 si nr. 58A.Potrivit referatului de aprobare, unele imobile se afla intr-o stare avansata de degradare, reprezentand pericol pentru cetateni. Constructiile au fost realizate in perioada 1875-1984.