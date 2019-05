Firea imprumuta Capitala pe 20 de ani ca sa nu lase bucurestenii de tot fara apa calda

Ziare.

Dupa incheierea sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, municipalitatea i-a convocat pe consilieri la o sedinta de indata. O astfel de sedinta se organizeaza, de regula, pentru rezolvarea unor chestiuni urgente.In acest caz, Administratia Firea le-a cerut consilierilor sa adopte o hotarare prin care sa ii permita sa contracteze un imprumut din Trezoreria Statului in valoare de 462.661.949 lei.Acesti bani ar urma sa fie folositi pentruParte dintre consilierii Opozitiei au protestat. Parte au parasit sedinta. Dar, in cele din urma, proiectul s-a adoptat cu 28 de voturi pentru si niciunul impotriva.Reamintim ca bucurestenii nu platesc decat o mica parte din costul incalzirii. Restul este acoperit de PMB, prin subventii. Mai exact, PMB poate plati in avans sume catre Romgaz, care in contul banilor primiti livreaza gaz catre ELCEN. Iar ELCEN, la randul sau, foloseste gazul pentru a produce agent termic pe care il livreaza catre RADET, de unde este distribuit populatiei.Cealalta varianta este ca PMB sa plateasca subventia catre RADET, urmand ca banii sa ajunga la ELCEN (care va plati Romgazului materia prima cu care produce agent termic).Pana la acest moment, PMB nu a platit decat subventiile pe decembrie. Iar ELCEN a anuntat ca din iunie risca sa nu mai primeasca gaz de la Romgaz (companie listata la bursa care nu poate furniza pe gratis resurse - n.red.) . Iar fara gaz, ELCEN ar lasa Capitala fara apa calda.In repetate randuri, conducerea RADET a declarat pentruca banii de subventie au venit mai greu de la Guvern, dar ca ei exista si vor fi platiti. Se pare, insa, ca banii nu existau.Gabriela Firea a declarat ca s-a ajuns in aceasta situatie din vina Guvernului., a spus Gabriela Firea.Indiferent a cui a fost vina, un lucru e cert: bucurestenii s-au ales joi cu inca o datorie uriasa. Si mai rau e ca - asa cum apreciaza consilierul general Octavian Berbeceanu (USR) - pana si copiii nostri vor plati la aceasta datorie.