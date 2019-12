Firea vrea sa modifice Codul Rutier: Autobuzele sa circule pe liniile de tramvai, pentru reducerea aglomeratiei

Ziare.

com

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a organizat luni, la sediul sau din Bulevardul Elisabeta un comandament pentru fluidizarea traficului in perioada Sarbatorilor de iarna.In context, Gabriela Firea a apreciat ca in aceasta perioada traficul se intensifica, in oras, cu pana la 25%, inclusiv din cauza ca multi oameni - bucuresteni sau din zone limitrofe - ies la cumparaturi pentru zilele libere.Firea a mai spus, insa, ca de fluidizare a traficului este nevoie, in Capitala, nu doar de sarbatori, ci si in restul anului. Iar una dintre masuri ar fi modificarea legislatiei, astfel incat autobuzelor sa li se permita sa circule pe liniile de tramvai, pentru a nu mai sta in trafic."Codul Rutier trebuie sa fie modificat, am facut si mai facem solicitari catre Parlament. Toate autobuzele sa poata circula pe linia de tramvai, ca in alte orase europene", a precizat Gabriela Firea, in timpul sedintei de comandament. Reprezentantii Companiei Municipale de Managementul Traficului SA au explicat, anterior, pentru Ziare.com ca testeaza un sistem prin intermediul caruia semafoarele inteligente fie sincronizate in asa fel incat sa le permita mijloacelor de transport in comun sa circule mai repede.Cu alte cuvinte - atunci cand este posibil - semafoarele ar urma sa le dea verde mijloacelor de transport in comun, reducand astfel timpul de asteptare al acestora, in intersectii.