Firea vrea sa microcipeze cainii si pisicile cu stapan: 10.000 de animale fara pedigree intra in program

Valoarea estimata a microciparii cainilor si pisicilor, identificarii si inregistrarii in Registrul de Evidenta al Cainilor cu Stapan (RECS) si in baza de date a ASPA este de 40 de lei+TVA/caine/pisica.Prin program se subventioneaza microciparea unui numar de maximum trei animale de companie pentru fiecare detinator, in limita plafonului stabilit, dupa principiul primul venit-primul servit.Proiectul este initiat de grupul consilierilor ALDE. Conform referatului de aprobare, CGMB a aprobat pe 16 februarie un proiect de hotarare privind sterilizarea gratuita a 5.000 de caini si 5.000 de pisici, fara pedigree, cu detinator, de pe raza Capitalei, cu suportarea cheltuielilor din bugetul ASPA.Pe de alta parte, proprietarii de caini au obligatia legala de a-i microcipa si inscrie in RECS, motiv pentru care aceste doua masuri au reprezentat o conditie pentru sterilizarea gratuita a cainilor in cadrul programelor derulate de ASPA."Beneficiarii programului de sterilizari au solicitat subventionarea costului microciparii si inregistrarii in RECS a cainilor, motivand ca multi detinatori de caini nu au putut beneficia de campania de sterilizari gratuite din 2018 deoarece nu si-au permis costul microciparii", se arata in document.In acest sens, se mentioneaza ca in campania din 2018 au fost sterilizate 2.056 pisici si 701 caini.Initiatorii mai precizeaza ca microciparea este procedeul permanent si neinvaziv de implantare subcutanata a unui cip de dimensiunea unui bob de orez, in regiunea dorsala interscapulara a animalului. Codului unic al cipului i se ataseaza datele de identificare ale animalului si ale stapanului, care se introduc intr-o baza de date.In acest fel, un caine care se pierde va ajunge in cel mai scurt timp inapoi la stapanul sau, dar se previne si abandonul animalelor pe domeniul public. Microciparea este utila si pentru realizarea recensamantului animalelor de companie din Bucuresti, mentioneaza initiatorii.