Firea vrea sa-si puna 5 companii municipale sa inghita alte 9. Opozitia: O topaiala manageriala pentru salvarea sefimii!

Ce spune Opozitia: Ilegal si ineficient. O topaiala manageriala pentru salvarea sefimii

Ziare.

com

Ramane sa vedem daca si consilierii generali isi vor da girul. Deja Opozitia o acuza pe Firea ca ia aceasta masura pentru sefimea din administratia locala si pentru a-si ascunde esecul managerial.La acest moment, Holdingul Municipal are 23 de companii. Cele mai multe dintre ele (cu exceptia Trustului de Cladiri Metropolitane) au fost infiintate in 2017.La acel moment, USR a precizat ca toate companiile din 2017 s-au infiintat cu incalcarea legii. Motivul: doar jumatate plus unul dintre consilierii generali votasera pentru infiintarea lor si nu doua treimi, asa cum ar fi trebuit.In consecinta, USR a atacat in instanta 20 dintre cele 22 de companii municipale ale Gabrielei Firea (cu exceptia Trustului de Cladiri Metropolitane si a Companiei Municipale Cimitire Bucuresti SA, care s-a infiintat ulterior deschiderii proceselor). Iar instanta a hotarat, in cele din urma, ca cele 20 de companii au fost infiintate ilegal.In loc sa le desfiinteze, Gabriela Firea a decis sa le ceara, iar si iar, consilierilor generali sa le reconfirme infiintarea. Adica sa voteze, in proportie de doua treimi, pentru continuarea activitatii companiilor. Si, in cele din urma, primarul general a obtinut voturile consiliului.Un statut diferit l-a avut Compania Energetica SA, care s-a scindat in Termoenergetica si Energetica Servicii, pentru a prelua servicul de termoficare al Capitalei.Dar una peste alta - desi USR si PNL au continua lupta in justitie, argumentand ca reconfirmarea infiintarii companiilor a fost ilegala - acestea au continuat sa functioneze.Incetul cu incetul, reprezentanti ai celor mai multe partide politice au ajuns sa detina diverse functii in companii. Asa ca era greu de crezut ca vreodata se va mai ajunge ca ele sa fie reorganizate radical sau desfiintate.Cu toate astea, chiar cea care le-a infiintat - adica primarul general Gabriela Firea - a decis sa le reorganizeze, contopind unele dintre ele. Asa se face ca pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General de vineri, 10 aprilie, figureaza 5 proiecte de hotarare prin care Gabriela Firea le propune consilierilor sa voteze urmatoarele:- CM Managementul Traficului sa absoarba CM Managementul Transportului si CM Tehnologia Informatiei;- CM Medicala sa absoarba CM Protectie Civila si Voluntariat, dar si CM Paza si Securitate;- CM Parcuri si Gradini Bucuresti SA sa absoarba CM Intretinerea Arborilor si Spatii Verzi Bucuresti;- CM Trustul de Cladiri Metropolitane sa absoarba CM Consolidari;- CM Afisaj si Publicitate Bucuresti sa absoarba CM Turistica si CM Agrement SA.In fiecare dintre aceste proiecte se vorbeste despre eficientizarea activitatii si a cheltuielilor. Date precise cu privire la modalitatile in care se va ajunge la aceste economii nu apar, insa, in documentatia pentru sedinta de vineri, 10 aprilie, a Consiliului General.Practic, ce va insemna aceasta reorganizare? Isi va pastra fiecare companie municipala salariatii, sediile si utilajele, urmand sa se renunte doar la niste posturi in Consiliile de Administratie?Din pacate, proiectele nu contin nici date recente cu privire la situatia financiara a fiecarei companii. Iar unele companii - desi in mod normal ar fi trebuit sa o faca - nu si-au afisat aceste date pe site-uri.Liderul grupului PNL din Consiliul General, Stelian Bujduveanu, sustine ca masurile luate de Gabriela Firea i-ar putea costa jobul pe angajatii marunti din companii, dar va pune la adapost sefimea."Ca de obicei, Gabriela Firea incearca sa ambaleze esecul in staniol. Primarul general prezinta, spre exemplu, fuziunea dintre companiile municipale ca o solutie pentru 'reducerea costurilor de functionare', o dovada in plus ca primaria a finantat cu sute de milioane de euro, din banii nostri, firme inutile, care n-au avut absolut niciun rezultat.Modelul implementat de Gabriela Firea nu a adus economii la buget, ci dimpotriva, a creat sinecuri pentru clientela de partid. PSD, prin companiile muncipale, a tocat sume exorbitante pe salariile unor angajati care au taiat frunza la caini, insa multi dintre ei fac parte din cercul de apropiati ai tandemului toxic Firea-Pandele.Nu vor ramane pe drumuri, ci vor fi tinuti in continuare in brate de doamna Firea. Toti sefii din cele 8 companii muncipale dizolvate vor fi preluati de noile companii-mama, cu aceleasi lefuri, intr-o perioada in care zeci de mii de romani si-au pierdut joburile, iar alte sute de mii au intrat in somaj tehnic. Asadar, chiar si pe fondul crizei economice care a lovit deja Romania, la Primaria Capitalei e belsug pentru sinecuristi.In schimb, angajatii de rand, mutati cu forta de Gabriela Firea in companiile muncipale, ar putea ramane pe drumuri, pentru ca doar apartenenta la cercul PSD iti garanteaza locul de munca.Altfel, cum va explicati absorbtia dintre compania de paza si compania medicala, doua entitati care au obiective total diferite? Raspunsul e simplu: trebuie salvata sefimea angajata pe filiera Voluntari. Alt exemplu concret: compania de turism e absorbita de compania de publictate.E o confirmare ca ambele au fost un esec. Zero rezultate. Insa in loc sa fie desfiintate amandoua, se comaseaza. Rezulta o nulitate absoluta platita regeste din bani publici (...)", se arata intr-un comunicat emis de Stelian Bujduveanu redactiei Ziare.com.Consilierul general USR Ana Ciceala isi mentine opinia pe care a exprimat-o, consecvent, din 2017 incoace: companiile reprezinta o problema, iar singura solutie legala este desfiintarea lor."In primul rand, fuziunile nu rezolva nimic. Companiile nu au avut cifra de afaceri promisa, nu au avut profit, nu au livrat ceea ce ar fi trebuit sa livreze. Iar manevra pe care o incearca Gabriela Firea nu poate sa rezolve lipsa de utilitate si de performanta economica.Fuziunea dintre un dezastru si o catastrofa nu va duce niciodata la succes. Activitatea, angajatii si foarte probabil si sefii se vor muta in acte de la o companie la alta. Dar asta nu-i va face mai eficienti si nici nu aduce inapoi banii risipiti pe sedii, masini si salarii inutile.Este interesant ca printre motivele invocate pentru fuziune se numara 'reducerea costurilor de functionare', 'reducerea tarifelor' si 'cresterea eficientei economice'.Doar ca nu avem cifre care sa arate cat de rau stau aceste companii si cum se va schimba situatia in urma fuziunii.In al doilea rand, nu este clar cine plateste totusi pentru aceasta topaiala manageriala. Gabriela Firea a infiintat (cu incalcarea legii) 22 de companii care s-au dovedit a fi falimentare. Acum 8 dintre ele dispar cumva pe furis, fara ca cineva sa-si asume raspunderea. Amintesc ca s-au risipit cu aceste companii municipale peste 600 de milioane de euro, bani publici. Cine raspunde, totusi?In al treilea rand, fuziunile nu rezolva problema legala. Reamintesc faptul ca instanta a stabilit ca aceste companii au fost infiintate cu incalcarea legii. Gabriela Firea a incercat in fel si chip sa evite singura solutie rationala, si anume desfiintarea companiilor", a transmis Ana Ciceala.Iar Nicusor Dan, candidatul independent cu sprijin USR si PNL la functia de primar general al Capitalei, sustine ca, de fapt, companiile care vor fi absorbite n-au facut nimic pana acum."Gabriela Firea propune in sedinta Consiliului General de vineri inceperea fuziunilor intre mai multe dintre companiile pe care le-a infiintat. Operatiunea are doua scopuri. 1. Sa amestece raportarea financiara si operationala a mai multor companii, pentru a nu fi evidente nici pierderile nici actrivitatea dezastruoasa a acestora.2. Sa preia oamenii cu functiii de conducere din companiile fara activitate relevanta, care ar trebui desfiintate, si sa le dea aceleasi salarii in alte companii.Absorbirea companiei turistice si a companiei de agrement de catre compania de publicitate este confirmarea faptului ca primele doua n-au facut nimic. In loc sa fie desfiintate sunt transferati oamenii in a treia companie pentru a fi pastrati.Aceeasi situatie la absorbirea companiei de tehnologia informatiei si a companiei de managementul transportului de catre compania de managementul traficului.Cea mai bizara fuziune este absorbirea companiei de paza de catre compania medicala. Nu exista nicio justificare rezonabila pentru fuziunea dintre doua companii cu obiecte de activitate diferite.Sunt firesti fuziunea dintre compania de parcuri si compania de intretinerea arborilor si fuziunea dintre compania de constructii si compania de consolidari. A fost absurda de la inceput construirea de companii separate pentru aceste activitati", este de parere Nicusor Dan.Ramane sa vedem daca, in sedinta de vineri, 10 aprilie, consilierii generali vor accepta reorganizarea.