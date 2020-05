Firea vrea sa testeze bucurestenii de COVID-19 si sa le dea si bani: Problemele majore ridicate de proiectul PMB

Ziare.

Primarul Capitalei a anuntat inca din timpul sedintei de Consiliu General din 30 aprilie ca vrea testare in masa pentru COVID-19 a bucurestenilor. Ba chiar in timpul celei mai recente sedinte a CGMB a anuntat ca municipalitatea si cele 6 primarii de sector au cumparat deja circa 20.000 de teste pentru COVID-19 . Asa ca tot ce mai lipsea pentru inceperea testarii in masa a cetatenilor Capitalei era acordul Directiei de Sanatate Publica (DSP) din Bucuresti.La sedinta de Consiliu General programata pentru luni, 11 mai, Firea vine cu un nou proiect, care prevede "acordarea unui sprijin in cuantum de 200 de lei" pentru bucurestenii care vor sa se testeze pentru COVID-19 cu teste PCR (serologice-n.red.).Iar acest nou proiect ridica o serie intreaga de intrebari legate de cine va primi banii si cum se va organiza campania.a solicitat deja un punct de vedere din partea PMB.Iar institutia a precizat ca detaliile vor fi stabilite ulterior adoptarii proiectului, printr-un regulament intocmit de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB).In context, consilierul general PNL Catalin Deaconescu a explicat, pe larg, de ce aceste proiecte de testare in masa sunt populiste si au sanse foarte reduse de a ajuta, intr-adevar, la ceva."In primul rand, cele 20.000 de teste despre care vorbea doamna primar general - si pe langa care urmau sa mai vina inca 6.000 - erau teste rapide.Cele din proiectul propus pentru luni sunt teste PCR (serologice, care presupun analizarea in laborator a probelor recoltate de la pacientul testat - n.red.).In mod clar, proiectul propus pentru urmatoarea sedinta e facut pe genunchi.Citind textul proiectului, inteleg ca s-ar putea da niste vouchere (cu valoare de 200 de lei - n.red.).Iar cine vrea sa se testeze voluntar primeste un voucher. Si se duce cu el la o unitate sanitara, mai pune din buzunar diferenta pana la valoarea unui test. Si se testeaza pentru COVID-19.In acelasi timp, din felul in care este scris acum proiectul, se poate intelege si ca eu ma duc sa ma testez si dupa pot cere 200 de lei de la primarie, ca pe un soi de bonificatie. Ceea ce e o prostie!Sau m-as putea gandi - desi nu este mentionat in clar acest lucru in proiect - ca primesc si testul gratuit si, ulterior, mi se da si bonificatia", a explicat Catalin Deaconescu pentruCum ar intentiona sa procedeze Gabriela Firea ramane se aflam. Primarul general a avut o interventie LIVE pe retelele de socializare vineri, 8 mai, cu putin dupa ora 13:00. Dar n-a spus nimic despre acest proiect de testare, in ciuda faptului ca mai multi jurnalisti solicitasera deja la PMB puncte de vedere in acest sens.Oricum, intrebarile pe care le ridica acest proiect de hotarare nu se limiteaza doar la cine si cum va incasa cei 200 de lei, a mai spus Catalin Deaconescu."Cea mai mare problema este ce faci cu rezultatele. De ce testezi?Daca vrei sa vezi care este situatia epidemiologica acum - inteleg ca asta s-ar dori - de ce sa faci teste pana la finele anului 2020, cum scrie in proiect? Daca perioada de testare e prea mare, nu mai obtii date relevante. Daca vrei sa vezi cum stau lucrurile acum, ar trebui sa testezi si sa ai rezultatele, in doar cateva saptamani.Iar campania propusa nu este corelata cu capacitatea de testare de la nivelul municipiului Bucuresti. Doamna prima spune inca din 27 februarie - de la inregistrarea primul caz de infectare cu SARS-CoV-2 din Romania - ca o sa cumpere aparate PCR. Inteleg ca s-au cumparat unele. Achizitia unuia pentru Spitalul Gomoiu am aprobat-o in Consiliul General chiar saptamana trecuta. Ramane sa vedem cand va fi functional.Dar nu e totul sa ai aparate. Trebuie sa ai si echipe de microbiologi care sa faca testarea corect. Imi amintesc de dr. Alexandru Rafila ( inclusiv intr-un interviu acordat Ziare.com ) spunea ca "diagnosticul molecular e o filosofie diferita, e diferenta ca intre a conduce o masina si a conduce un avion".Nu e chiar asa de simplu sa instruiesti echipele astea peste noapte. Si inteleg ca pe capacitatea de testare suntem cam la limita, acum. Acum sunt 4 locuri in Bucuresti unde se fac teste PCR si sunt supraaglomerate de testele care vin deja.Si chiar daca incepi sa testezi populatia, in Bucuresti, prioritate la testare (si la prelucrarea probelor recoltate in laborator - n.red.) vor avea tot cei simptomatici, tot care au intrat in contact cu persoane infectate etc.In plus, specialistii din laboratoare s-ar putea sa nu mai poata lucra pe termen nedeterminat in 3 schimburi, ca acum (asa ca ritmul de furnizare a rezultatelor ar putea scadea, la un moment dat - n.red.).Mie mi se pare ca, prin acest proiect, e ca si cum ai da vouchere pentru biciclete, desi piste pe care sa te plimbi cu ele nu ai. 'Va dam vouchere de testare, dar nu stim cand va veti putea testa'", a mai spus Catalin Deaconescu.Nu in ultimul rand, ar trebui stabilita, de la inceput o modalitate clara de selectie a bucurestenilor care vor fi testati. Bugetul propus de Gabriela Firea ajunge pentru testarea a 11.000 de persoane. Dar daca vor fi mai multi bucuresteni care vor sa se testeze?"Cum selectezi, dintre cei inscrisi, oamenii care vor fi testati. Daca s-au inscris 7 membri ai aceleiasi familii, ii vei testa pe toti? Odata sau pe rand? Sau testezi doar unul? Care-i criteriul de departajare?", a precizat consilierul general PNL pentru Ziare.com.Si, nu in cele din urma, atunci cand vorbim despre un astfel de proiect, cetateanul ar trebui sa stie clar, de la inceput: cine vede datele sale medicale si ce se intampla in cazul in care este depistat cu boala?"Ce faci cu rezultatele testelor populatiei? Furnizorul de servicii este obligat, prin lege, sa imi ofere doar mie, cel testat, rezultatul analizei. Sau il va comunica si Primariei? Daca il comunica statistic, nu vad ce foloase ar trage Primaria. Va sti ca din 10 testati, doi sunt infectati. Dar nu va sti care sunt cei doi (si care, intre timp, e posibil sa fi raspandit boala si in alte medii - n.red.).Si chiar daca PMB ar avea rezultatul meu, care arata ca sunt infectat, ce va face? Va lua masuri ca sa fiu izolat acasa? Ma va duce intr-un centru de carantina? Ma va interna?Sau poate ca cel care a facut testul notifica DSP, care ma va anunta ca sunt infectat si voi fi preluat pentru internare.Dar oricum lucrurile astea trebuie stiute de la inceput, iar cetateanul si institutiile sa stie ca - in functie de rezultatele testelor - vor avea anumite obligatii", a mai spus Catalin Deaconescu.