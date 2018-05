Firma lui Pieleanu, abonata la contracte de sute de mii de lei cu statul

Ziare.

Cea care a sesizat situatia este consilierul USR de la Sectotul 1, Clotilde Armand, care transmite ca Marius Pieleanu "loveste din nou cu cifre stupefiante".Precizam ca Marius Pieleanu este directorul Avangarde (Grupul de Studii Socio - Comportamentale Avangarde SRL), un sociolog invitat deseori in platou la Antena 3 si Romania TV.Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, intitulata sugestiv "Domnul Pieleanu loveste din nou cu cifre stupefiante", Clotilde Armand atrage atentia asupra sumelor mari de bani pe care le va primi compania:- pentru servicii de monitorizarea presei (pentru ADP S1) - 90.000 lei;- pentru servicii realizare studii complexe (pentru Ministerul Mediului) - 120.000 lei; - pentru servicii de monitorizare media (pentru Primaria Sectorului 5) - 87.200 lei."Domnul Pieleanu loveste din nou cu cifre stupefiante.Cine are rabdare sa studieze achizitiile din SEAP poate constata ca, prin Administratia Domeniului Public Sector 1.", a scris consilierul local pe reteaua sociala.Ea evoca "afacerea Panseluta", in care directorul de la ADP S1, Eugen Milea, este anchetat de DNA."Cu siguranta, directorul de la ADP S1 (anchetat de DNA pentru luare de mita) are mare nevoie sa urmareasca presa ca sa stie cate panselute mai poate planta. Primaria Sectorului 5 tocmai a cumparat servicii de monitorizare a presei in valoare de 18.735 euro fara TVA. Urmeaza Ministerul Mediului si ADP Sector 1", a adaugat Armand.In total, cele trei contracte ajung la valoarea de 297.200 de lei, fara TVA.Amintim ca Administratia Domeniului Public (ADP) Sector 1 Bucuresti a cheltuit, in perioada 2009-2018,, precum si pentru alte lucrari de intretinere si reconditionare de echipamente de joaca si mobilier urban.Suma ar fi fost cheltuita, desi nu exista o strategie bugetara care sa cuprinda standarde de cost, potrivit unei anchete DNA. Din suma totala,, in timp ce firmele contractante au obtinut foloase necuvenite.