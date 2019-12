Fost director al RADET: Daca nu se incalzeste suficient caloriferul, bucuresteanul poate cere despagubiri

Ziare.

Gabriel Dumitrascu, fostul director RADET, a explicat, duminica, la Digi24, ca pentru a fi cald in apartamentele bucurestenilor, temperatura apei (care ajunge in calorifere) la intrarea in bloc trebuie sa fie de 55 de grade.De fapt, de la producator (adica de la CET-urile administrate de ELCEN), apa fierbinte, la temperaturi de peste 90 de grade Celsius, ajunge, prin conducte magistrale, in cele circa 1.000 de puncte termice din oras. Cum magistralele sunt vechi si, in mare parte, neizolate, apa se mai raceste pe drum.In punctele termice, apa din magistrale trece printr-un schimbator de caldura si incalzeste apa dintr-un circuit secundar (cu care nu se amesteca). Apa din acest circuit secundar se mai raceste putin si pe conductele care duc spre blocuri, tot vechi si sparte, pe alocuri.Asa ca, una peste alta, apa ajunge prea rece in blocuri pentru a mai asigura confortul termic al bucurestenilor."Exista un ordin al ANRE, exista si un contract intre asociatia de proprietari si RADET, un contract de furnizare a energiei termice si acolo exista specificat: nu mai putin de 55 de grade (sa fie apa la intrarea in bloc - n.r.). Intre 55 si 60 de grade. Doar in cazuri extreme, limita ar fi atins 50 de grade pe o perioada scurta", spune Dumitrascu.Or, fostul director al RADET mai spune ca acum lucrurile nu stau asa, iar temperatura apei la intrarea in bloc este de numai circa 37 de grade. Si, din pacate, peste noapte nu se poate face mare lucru."Rezolvarea nu vine de pe azi pe maine. Eu insist pe o solutie chibzuita de rezolvare de vreo 5 ani. Din pacate, nu s-a facut nimic in acest sens. Ea pleaca de la lipsa de capacitate de productie, pentru ca, in fapt, ceea ce constatam in calorifere este ca nu avem suficienta capacitate pentru ca in conditii de frig sa asiguram pe sistemul de transport si distributie o temperatura care sa duca la o constare lejera: 55 de grade apa la intrare in bloc. Deci apa calda, agentul termic care intra in bloc, nu atinge aceasta temperatura. Neatingand aceasta temperatura, transferul termic prin corpurile de incalzit din calorifere nu are cum sa determine o temperatura de 22 de grade sau 20 de grade in apartamente", explica Dumitrascu.Acesta sustine ca, din cauza conductelor vechi, apa se raceste destul de mult pana la consumatorul final."(...) se pierde prin conductele vechi de 30 - 40 - 50 de ani si pierderea e mult mai mare decat cea normata, care ar trebui sa fie undeva la 20-22%. Ea depaseste 30% in momentul de fata. Exact aceasta pierdere face ca temperatura de intrare in bloc sa nu mai fie de 55 de grade, ci la 37 de grade", mai spune Gabriel Dumitrascu.Fostul director RADET afirma ca bucurestenii nemultumiti pot cere despagubiri de la furnizor."Exista o prevedere in regulament si in contractul cadru care permite tuturor sa se intoarca impotriva furnizorului de energie termica. Nu mai este RADET acum, este Termoenergetica si sa solicite despagubiri, compensatii pentru lipsa de energie termica. Si exista normele clare. Eu chiar anul trecut am postat si am popularizat o astfel solicitare.", a mai spus Dumitrascu.