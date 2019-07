Fostul sef al CCR a analizat Codul Administrativ: A fost adoptat prin incalcarea Constitutiei si e un mare risc pe care PSD il lasa mostenire

Codul Administrativ trebuia adoptat in Parlament

Tot codul este cu probleme pentru ca s-au incalcat regulile de procedura de adoptare a legilor.

Pensiile speciale au fost declarate neconstitutionale. Nu puteau fi aduse in cod

Guvernul nu putea sa treaca in ordonanta aceste pensii speciale, pentru ca ele au fost declarate neconstitutionale in esenta lor.

Puteri sporite pentru primari. "Nu se poate sa ii facem chiar vechili pe mosie"

Nu numai Avocatul Poporului poate ataca la CCR Codul Administrativ

Ziare.

com

Prima dintre ele este chiar faptul ca a fost adoptat prin OUG, incalcandu-se astfel procedura de adoptare a unei legi prevazuta in Constitutie, a explicat Augustin Zegrean pentru. El a precizat ca proiectul ar fi trebuit aprobat de Parlament, prin lege, nu de catre Guvern prin OUG.Nu numai Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constitutionala pe OUG privind Codul Administrativ, ci orice persoana care are un proces pe rol.Si, spune Augustin Zegrea, daca cineva se va judeca in baza unei dispozitii din acest Cod Administrativ, va putea sa invoce gresita adoptare a legii si ar castiga.O alta problema este introducerea pensiilor speciale in Codul Administrativ, desi CCR declarase neconstitutionala aceasta prevedere. Potrivit lui Augustin Zegrean, "o propunere legislativa care a fost declarata neconstitutionala nu mai poate fi adusa printr-o alta propunere legislativa".Totodata, o mare greseala o reprezinta prevederea din Codul Administrativ potrivit careia secretarul Consiliului Local a trecut in subordinea Primariei. Astfel, el va fi obligat de fiecare data sa semneze "toate aberatiile" pe care primarii le propun, atrage atentia Augustin Zegrean. In caz contrar, va fi dat afara.Adoptarea Codului Administrativ prin ordonanta de urgenta s-a facut prin incalcarea procedurii de adoptare a unei legi, afirma fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean.El a explicat pentru Ziare.com ca proiectul a trecut de Parlament, a ajuns la CCR unde a fost declarat neconstitutional, Curtea l-a retrimis la Parlament, astfel ca aici ar fi trebuit adoptat, prin lege, nu de catre Guvern prin OUG.Codul acesta era deja intrat in procedura parlamentara, a trecut de Parlament, a ajuns la CCR, CCR l-a declarat neconstitutional in ansamblu si l-a trimis inapoi la Parlament siGuvernul, dupa ce a depus proiectul la Parlament, nu il mai poate retrage sa emita ordonanta de urgenta.Deci, pentru ca asa ceva nu se face. Daca s-a declansat procedura legislativa, trebuia lasata sa isi urmeze cursul. Uitati-va in Constitutie, articolul 147 spune ca Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, sunt obligate sa puna de acord legea cu decizia CCR. Si aici trebuie inteles ca Parlamentul este cel caruia i s-a restituit legea si el trebuia sa puna de acord legea cu decizia CCR", a precizat Augustin Zegrean.Astfel, fostul sef al CCR a subliniat ca, "daca cineva se va judeca in baza unei dispozitii din acest Cod Administrativ, va putea sa invoce gresita adoptare a legii".Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a mai atras atentia ca prevederea din Codul Administrativ prin care fostii alesi locali primesc pensii speciale a fost declarata neconstitutionala, iar Guvernul nu avea dreptul sa o treaca prin ordonanta de urgenta."Este o dispozitie in cod care a fost declarata neconstitutionala, cu alta ocazie. A mai fost o incercare de adoptare a unui cod administrativ, a fost o propunere legislativa prin care se incerca sa se dea pensii speciale pentru fostii primari si fostii presedinti de consilii judetene, propunere care a fost declarata de CCR neconstitutionala la controlul, controlul inaintea promulgarii.Si practica Curtii este in sensul caDeciEste riscant sa faci astfel de demersuri, pentru ca legea a intrat in vigoare. Si, daca peste o luna, peste un an, va fi declarata neconstitutionala, ce faci cu banii pe care i-ai dat deja la fostii primari si fostii presedinti de CJ? Ca banii nu se mai pot recupera", a explicat Augustin Zegrean.Codul Administrativ contine si alte prevederi ce ridica semne de intrebare, considera fostul sef al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean.Una dintre ele, "care va da batai de cap", este cea potrivit careia secretarul Consiliului Local a trecut in subordinea Primariei. In urma acestei modificari, atrage atentia Augustin Zegrean, secretarul va fi obligat de fiecare data sa semneze "toate aberatiile" pe care primarii le propun. In caz contrar, va fi dat afara."O alta problema care va da batai de cap va fi faptul ca secretarul Primariei, sau cum se numeste el corect secretarul Consiliului Local, a fost trecut in subordinea primariei. Este o mare greseala, dupa parerea mea. Pentru ca la vremea cand am facut Legea administratiei publice, si eram in Parlament atunci, am evitat sa il trecem pe secretar in subordinea primarului, ca sa lasam secretarul sa fie omul care se ocupa de legalitatea actelor Primariei.Or, daca el este in subordinea primarului,Pentru ca, daca nu semneaza, il da afara. Pana la aparitia acestui cod, primarul nu il putea da afara pe secretar, pentru ca nu era in subordinea lui. Pai nu se poate sa ii facem pe primari chiar vechili pe mosie", a subliniat Augustin Zegrean.O alta problema sesizata de fostul sef al CCR este legata de Legea contenciosului administrativ, pentru ca nu este clar daca ea a fost sau nu preluata in Codul Administrativ."O alta problema, nu inteleg daca Legea contenciosului administrativ a fost preluata sau nu in codul acesta. Pentru ca, daca va uitati pe site-urile de legislatie, Legea contenciosului administrativ, Legea 554, este inca in vigoare, desi Codul Administrativ a intrat si el in vigoare", precizeaza Augustin Zegrean.In ceea ce priveste prevederea din Codul Administrativ care ofera facilitati minoritatilor, fostul sef al CCR atrage atentia ca limba maghiara nu poate deveni a doua limba oficiala in stat "Mai sunt si alte probleme. Inclusiv problema cu limba maghiara, ca limba oficiala, ca sa ii zicem asa, ca asa se circula prin presa, ca a fost declarata limba maghiara a doua limba oficiala a Romaniei. Aici trebuie avuta mare grija. Si cand sa scrie si cand se vorbeste despre acest lucru. Pentru caLa asta nu se mai poate adauga. Orice adaos la Constitutie este neconstitutional", a mai afirmat Augustin Zegrean.O ordonanta de urgenta poate fi atacata la CCR doar de Avocatul Poporului, dar fostul sef al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a explicat pentru Ziare.com ca OUG privind Codul Administrativ poate fi atacata la Curte de "orice persoana care are un proces pe rol"."Din momentul in care ordonanta este in vigoare, Avocatul Poporului poate sa invoce exceptia fara sa aiba un proces pe rol. DarEste o lucrare nefinalizata sau prost conceputa acest cod administrativ. Mereu patim lucrul acesta. Facem legi si apoi ne miram ca sunt neconstitutionale. Ele trebuie verificate inainte. Si legea asta a stat mult prin Parlament, a fost verificata inainte de Consiliul Legislativ, care de regula stie ce spune, sunt oameni de mare probitate profesionala acolo, dar nimeni nu ii asculta.Sa vii cu un cod de 600 de articole si sa il treci prin OUG este o experienta mai mult decat curajoasa. Pentru ca acest cod va avea multe probleme la CCR", ne-a declarat Augustin Zegrean."Este un mare risc ce si-a asumat Guvernul, dar probabil ca la vremea cand legea aceasta va ajunge la CCR va fi un alt guvern care va plati oalele sparte", a conchis Augustin Zegrean.