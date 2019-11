Fotografia zilei: Cu caruta, la scoala, intr-o dimineata cu 3 grade Celsius in termometre

Ziare.

com

", a postat pe Facebook Florina Fabian, de la Federatia Tinerilor din Bacau, alaturi de fotografia care i-a scandalizat pe internauti.Jurnalistii de la Ziarul de Bacau au cerut explicatii de la Inspectoratul Scolar, iar acestea au fost stupefiante.Astfel, ei au aflat ca scoala gimnaziala are un microbuz scolar cu 17 locuri, insa el transporta elevii doar la scolile din ... afara localitatii."Acesti copii locuiesc in Tisa Silvestri si invata la Scoala Gimnaziala Tisa, iar cu microbuzul nu se poate asigura si transportul elevilor in interiorul localitatii", a declarat pentru Ziarul de Bacau inspectorul scolar general, Ida Vlad.Jurnalistii bacauani precizeaza ca microbuzul scolar transporta 60 de elevi in 5 curse de 3 ori pe zi, elevi pe care ii aduce de la Odobesti, Ciuturesti si Balusa.C.B.