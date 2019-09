Fotografia zilei: Macelul arborilor de pe Bd Pierre de Coubertin si explicatia primariei

Foto: Ziare.com

Explicatiile primariei de sector

Copacii pusi la pamant dadeau mult farmec drumului de acces catre Arena Nationala. Drumul avea o frumusete aparte, in special toamna, iar in timpul iernii arborii le tineau adapost trecatorilor, impotriva viscolului.In doua zile a fost "defrisata" mai bine de jumatate din una dintre partile drumului si a fost pregatita si cealalta.E de la sine inteles ca in zona au fost aduse si pachete mari de borduri din beton, care le vor inlocui pe cele scoase (desi erau in stare buna!).Doar miercuri, lucratorii ADP Sector 2 au taiat - din cate am putut vedea - 12 salcami dintr-o alvelola de spatiu verde. Judecand dupa aspectul cioturilor ramase, doi dintre copaci pareau, intr-adevar, uscati. Ceilalti 10, insa, nu pareau afectati de vreo boala.De fapt - in informatiile pe care le-a oferit pentru- in zona s-ar mai putea taia si alti arbori.Mai exact, Primaria Sectorului 2 a propus sa taie ras 28 de arbori din zona, din cauza ca doi dintre ei erau uscati, iar restul ar fi fost "in declin biologic avansat". Primaria Generala a Municipiului Bucuresti (PMB) a avizat, la jumatatea lunii septembrie, aceasta defrisare."Pe Pierre de Coubertain, in locul fiecarui arbore taiat se va planta un alt arbore. Apoi, in alte zone din sector deficitare la capitolul vegetatie, se vor planta alti 4 arbori pentru fiecare arbore taiat din zona respectiva, de pe Pierre de Coubertin. Asa prevede legea", a declarat pentru Ziare.com viceprimarul Sectorului 2.Practic, potrivit dispozitiilorPrimaria Sectorului 2 a inceput sa monteze in alveola pe care o defriseaza si un sistem de irigatie.