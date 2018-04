Fotografia zilei: Pilonii podului Constanta au fost spoiti ... ca sa nu se mai vada cum stau sa cada

Foto: Facebook / USR Sector 1

Concret, pilonii podului construit in urma cu 80 de ani in Capitala au fost "imbracati" cu o plasa lipita cu adeziv de exterior si apoi dati cu var, relateaza Digi24.Solutia provizorie a fost gasita de cei de la CFR, in responsabilitatea carora se afla lucrarea. Decizia a fost luata in conditiile in care numerosi experti au atras public atentia ca vietile miilor de bucuresteni care circula sau stau in trafic zilnic, pe sau sub acest pod, sunt puse intr-un real pericol.Situatia revoltatoare a fost semnalata luni de, care cere de foarte mult timp ca autoritatile responsabile sa faca o expertiza, sa devieze traficul in zona si sa inceapa lucrarile de consolidare a podului inainte sa se produca o tragedie."Podul Constanta, de la NEPASARE la PREMEDITARE. Aceste poze sunt facute astazi.. Saptamana trecuta autoritatile responsabile au anuntat ca se vor realiza lucrari de reparatii si am crezut ca se va intampla in sfarsit ceva normal.Insa astazi suntem martorii unui act de politiciansim pur: spoiala (in adevaratul sens) unor probleme grave ca urmare a presiunii publice", semnaleaza pe Facebook consilierii de la USR Sector 1, care anunta ca vor intreprinde toate masurile legale pentru ca lucrurile sa nu ramana asa si cer inca o data "".De asemenea,critica decizia CFR si atrage atentia ca ea este la limita legii."Gata, CFR a 'rezolvat' situatia de la Podul Constanta... A dat cu var, a spoit.CFR, sunteti inconstienti! Dati mai repede acest pod Primariei Generale, ca din fondurile de urgenta sa construiasca rapid un alt pod! Asta e, nu vor mai trece trenurile pe acolo vreo cateva luni. Mai taiem din concerte si targuri si facem rapid podul! Situatia treneaza de ani si ani de zile!", scrie Ciprian Ciucu pe Facebook.C.B.