Gabriela Firea, somata sa explice cum va evita eventuale pierderile cauzate de companiile municipale ilegale

Dupa cum a relatat deja , Curtea de Apel Bucuresti a decis, inca din luna noiembrie 2018, ca toate cele 22 de companii municipale infiintate de administratia Firea sunt ilegale. Motivul: au fost infiintate fara votul a doua treimi dintre consilierii municipali, asa cum cere legea.Administratia a atacat decizia Curtii de Apel folosindu-se de o cale extraordinara de atac. Instanta a respins, insa, actiunea municipalitatii, pe 14 februarie si a luat o decizie definitiva si irevocabila: companiile sunt ilegale.In consecinta, au spus reprezentatii Opozitiei, cele 22 de societati trebuiau desfiintate de urgenta. In plus, sumele uriase - estimate de Opozitie la 600 de milioane de euro - cu care acestea fusesera bugetate trebuiau recuperate de urgenta.Gabriela Firea nu s-a grabit insa, sa desfiinteze companiile, ci a incercat sa gaseasca o cale de a le declara legale.In cazul companiei Energetica SA, spre exemplu, Firea le-a cerut, initial, consilierilor municipali sa voteze o confirmare a infiintarii. Propunerea a cazut la vot, asa ca administratia a adoptat o strategie diferita. Mai exact, a cerut divizarea companiei ilegale in altele doua, care ar fi fost considerate legale. Proiectul a trecut cu voturile PNL. Ulterior, insa, decizia a fost invalidata, din cauza ca proiectul trecuse cu votul unui consilier care - adoptand divizarea companiei ilegale - isi votase fiinca in Consiliul de Administratie al uneia dintre societatile care rezultau din divizare.In repetate randuri, consilierii municipali din Opozitie au atras atentia asupra faptului ca toate aceste tergiversari nu fac decat sa puna in pericol recuperarea banilor de la companiile municipale.La o concluzie similara a ajuns si Prefectul municipiului Bucuresti, care i-a cerut in scris, pe 22 februarie, Gabrielei Firea sa spuna ce masuri a luat pentru reformarea administratiei, in conditiile in care cele 22 de companii municipale sunt ilegale.Solicitarea prefectului a fost facuta publica de consilierul municipal Catalin Deaconescu (PNL).Potrivit documentrului, institutia Prefectului transmite ca desfiintarea actului juridic intitial atrage si anularea actelor juridice urmatoare care, in consecinta, nu mai beneficiaza de prezumtia de legalitate.Drept urmare,, se arata in documentul citat.Ramane de vazut ce va face primarul general al Capitalei pentru reformarea administratiei si ce se va intampla cu sutele de milioane de euro cu care au fost bugetate, din bani publici, companiile municipale.