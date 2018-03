Galatiul a ramas fara apa calda si caldura

Ziare.

Decizia a fost luata deoarece Calorgal SA are restante fata de furnizorul de agent termic.Reprezentantii societatii Electrocentrale au anuntat ca pe parcursul noptii de joi spre vineri au oprit sistemul centralizat de termoficare din Galati, iarConducerea CET a oprit sistemul centralizat, deoarece nu a ajuns la o intelegere cu Primaria privind un nou contract si o datorie importanta."Din cauza nerespectarii clauzei contractuale, plata in avans, pe care am notificat-o de nenumarate ori catre Calorgal SA (societate subordonata Primariei Galati - n.red.) si municipalitate, acum doua saptamani am decis, in prima faza, reducerea parametrilor agentului termic, si nu oprirea, catre populatie, scoli si celelalte institutii racordate la sistemul centralizat, pentru ca scolile si celelalte institutii racordate la sistemul centralizat sa nu aiba de suferit.Conform contractului, noi aveam toate drepturile sa oprim atunci, dar ne-am gandit la populatie, la scoli. Deoarece pana la data de 29 martie, ora 24:00, s-a livrat 98% din energia termica comandata de Calorgal pe luna martie, coroborat cu neincasarea decat in procent de 30% a contravalorii energiei termice livrate, am decis impreuna cu administratorul special si echipa manageriala oprirea livrarilor si implicit oprirea agregatelor energetice. Noi am sistat livrarea de agent termic catre municipiul Galati", a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, directorul general al Electrocentrale Galati, Lucian Baltatescu.Reprezentantii municipalitatii nu au putut fi contactati pentru a-si prezenta punctul de vedere.Cele doua parti negociaza noul contract care ar putea debloca situatia, iar in perioada urmatoare, Primaria Galati ar putea relua programul prin care se acorda subventii galatenilor care se debranseaza de la sistemul centralizat si isi monteaza sisteme alternative de incalzire a locuintei si de producere a apei calde.Programul a pornit anul trecut si aproximativ 8.000 de galateni au primit cate 3.000 de lei de la Primarie pentru a-si cumpara centrala termica sau boiler.