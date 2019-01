Gradinile Versailles ale Bucurestiului, salvate in justitie: Nicusor Dan invinovateste institutiile care emit acte ilegale

Ziare.

Intr-un comunicat remis presei joi, Nicusor Dan anunta ca printr-o decizie motivata recent, Curtea de Apel Bucuresti a anulat definitiv un Plan Urbanistic Detaliat (PUD) care prevedea construirea unui complex de locuinte pe un teren de 1,1 hectare, amplasat in Soseaua Kiseleff 45, zona cunoscuta ca "gradinile Versailles ale Bucurestiului".PUD-ul a fost emis prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti 243/(cand primar general era Sorin Oprescu , n.red.)."Actiunea in instanta a fost inaintata de Primarul Sectorului 1 Andrei Chiliman , iar Asociatia Salvati Bucurestiul a intervenit in proces de partea Primarului Sectorului 1", se arata in comunicatul citat.Instanta a constatatconstruirea nelegala pe un spatiu verdeaviz nelegal emis de Directia pentru Cultura Bucurestialipirea nelegala a parcelelor.In ciuda faptului ca "primul motiv de nelegalitate era evident, deoarece terenul figura ca spatiu verde in PUZ", mai multe institutii au validat din punct de vedere legal emiterea PUD, se arata in comunicatul citat, pe lista figurand, printre altii, functionari din Primaria Bucuresti, arhitetul sef Gheorghe Patrascu, dar si fostul prefect Nicolae Petrovan., fara sa functioneze niciun filtru de control. Sarcina constatarii nelegalitatilor este lasata pe umerii instantelor, cand se gasesc voluntarii care sa semnaleze neregulile si sa desfasoare litigiile.. Inspectoratul de Stat in Constructii si Parchetul, ca ultima instanta, nu doresc sa faca lumina in aceasta zona de infractionalitate", a declarat deputatul Nicusor Dan, membru al Asociatiei Salvati Bucurestiul.Construite in perioada interbelica, respectivele gradini sunt copii in miniatura a celor de la Versailles. In prezent, terenul de peste un hectar apartine unui avocat din Capitala care vrea sa ridice pe el patru blocuri, se mai precizeaza in comunicatul citat.C.B.