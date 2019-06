Guvernul a adoptat controversatul Cod Administrativ. Vicepremierul Suciu: Nu e perfect, trebuie sa recunoastem

Istoria adoptarii Codului Administrativ

Proiectul a fost introdus pe ordinea suplimentara a sedintei Executivului, iar la final vicepremierul Daniel Suciu a prezentat pe scurt prevederile actului normativ. El a recunoscut ca nu este un Cod Administrativ perfect, dar a precizat ca va ajunge in Parlament unde se vor face corecturile necesare."Codul Administrativ a nascut foarte multe discutii, mi-as fi dorit sa nu fie prin prisma campaniei electorale sau adversitatii politice. Avem un cod care nu e perfect, trebuie sa recunoastem, dar ajunge in Parlament si vor fi facute corecturile pe care parlamentarii le considera necesare", a spus Daniel Suciu.Vicepremierul a subliniat ca toate guvernele din ultimii 15 ani au lucrat la Codul Administrativ si ca el a fost cerut de toti primarii, indiferent de culoarea politica."In ultimii 15 ani toate guvernele au lucrat la proiectul Codului Administrativ. De 15 ani actorii din administratie ne spun acelasi lucru, ca lucrurile de care au nevoie cetatenii sunt depasite. De 15 ani primarii ne cer ajutor sa simplificam toate procedurile. Nu doar primarii PSD ne-au cerut adoptatarea codului. Guvernul are si a avut curajul de a adopta prin OUG Codul Administrativ. Nu este pentru un primar sau altul, este pentru cetatenii care se lovesc de procesul administrativ si de neajunsurile lui", a msi spus Suciu.Premierul Viorica Dancila anuntase la inceputul sedintei de guvern ca ordonanta pe Codul Administrativ va fi adoptata azi "Adoptam azi prin OUG Codul Administrativ. Este un proiect important pentru modernizarea administratiei publice, rezultatul unei ample consultari cu reprezentantii structurilor asociative. Prin acest act normativ punem intr-o forma coerenta, mai clara si mai simplificata reglementari care se regasesc in 17 acte normative. Este nevoie de astfel de reglementari.Rolul acestui Cod Administrativ este sa modernizeze administratia publica, sa o faca mai flexibila", a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern.Potrivit acesteia, Codul Administrativ prevede stabilirea unei proceduri mai clare si termene reduse pentru numirea in functie pentru un membru al Guvernului in caz de remaniere guvernamentala sau de vacantare a postului."Prin noile prevederi vom institui mecanisme care sa preintampine blocaje intre institutiile publice atat la nivel central, cat si la nivel local. Pentru mai multa eficienta si transparenta vom stabili o procedura mai clara si termene reduse pentru numirea in functie pentru un membru al Guvernului in caz de remaniere guvernamentala sau de vacantare a postului. Situatia din ultimul an ne-a aratat ca este nevoie de astfel de modificari pentru a asigura continuitate in toate domeniile de activitate ale Guvernului", a completat Dancila.Totodata, Dancila a spus ca una dintre prevederile din Codul Administrativ, si anume alegerea presedintilor de Consilii Judetene prin vot uninominal, a fost adoptata prin OUG."Pentru administratia locala, vom reglementa procedura validarii prin hotararea instantei a mandatelor consilierilor locali alesi si vom revizui situatiile de dizolvare a Consiliului Local astfel incat sa asiguram stabilitatea autoritatilor locale. Dupa cum stiti, am adoptat deja revenirea la alegerea presedintilor CJ prin vot uninominal, la fel ca in cazul primarilor, reglementare care se regaseste in noul Cod Administrativ. Legitimitatea presedintilor CJ va creste pentru ca vor reprezenta vointa cetatenilor si nu rezultatul unor negocieri politice", a completat premierul.Insa, multe dintre prevederile Codului Administrativ, sustin functionarii publici si specialisti in drept, sunt neconstitutionale, slabesc eficienta administrarii, ii fac pe functionarii publici dependenti de politic, iar unele dintre articole sunt concepute doar pentru a le da mai multa putere baronilor locali (primari si presedinti de consilii judetene) si pentru a-i apara de raspundere pentru activitatea lor. Proiectul de lege privind Codul Administrativ a fost adoptat de Camera Deputatilor , in calitate de for decizional, anul trecut in luna iulie, cu 175 de voturi pentru 33 impotriva si 15 abtineri.Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare in care a sustinut ca legea incalca mai multe prevederi din Constitutie. Totodata, a afirmat seful statului, prin continutul normativ, legea contravine normelor si principiilor constitutionale.Si parlamentarii USR, alaturi de parlamentari ai PNL, PMP si neafiliati, au depus o sesizare la Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de lege privind elaborarea Codului Administrativ.Sesizarea a fost semnata de 28 de deputati USR, 13 deputati PMP, sase deputati neafiliati si trei deputati PNL (Lungu Tudorita, Cristina Traila si Catalin Predoiu) . Semnatarii afirma ca acordarea pensiilor speciale pentru alesii locali reprezinta motive de neconstitutionalitate, dupa ce alte doua demersuri de acest fel au fost respinse prin alte decizii date de catre Curte.In 6 noiembrie, Curtea Constitutionala a decis, cu unanimitate de voturi, ca legea privind Codul Administrativ este neconstitutionala in integralitate Asadar, Guvernul a decis apoi sa adopte Codul Administrativ prin ordonanta de urgenta . Vicepremierul Daniel Suciu motiva, in luna martie, decizia Executivului prin faptul ca nu mai poate miza pe buna credinta a altor partide sau a sefului statului.Si premierul Viorica Dancila spunea in luna mai ca proiectul privind Codul Administrativ va fi adoptat prin OUG , afirmand ca este asteptat de toti primarii, indeferent de culoarea lor politica."Stiu ca este foarte asteptat Codul Administrativ. Stiu ca a fost contestat la CCR. Au fost altii care nu au inteles aceasta solicitare a primarilor si cat de important este pentru fiecare comunitate locala si primar Codul administrativ. Indiferent de culoarea politica, orice primar asteapta Codul administrativ", spunea atunci Dancila.Dupa numeroase critici, la inceputul lunii iunie, Codul Administrativ a fost modificat, dar printre prevederi au ramas pensiile speciale pentru primari