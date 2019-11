Guvernul a permis acreditarea scolilor si gradinitelor fara autorizatie de incendiu. Sunt copiii in pericol? Cine e de vina si ce pot face parintii

Modificarile legislative publicate in Monitorul Oficial pe 26 noiembrie 2019, care elimina sarcina ARACIP de a solicita autorizatie de securitate la incendiu unitatilor de invatamant

Ce este autorizatia de protectie la incendiu si cat de greu se obtine

Risca elevii mai mult intr-o cladire fara autorizatie?

Iosifescu: Legislatia ar trebui modificata. Nu putem inchide scoli, trebuie gasite solutii

Pana acum, printre documentele pe care Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) le cerea gradinitelor, scolilor si liceelor in vederea autorizarii sau acreditarii se numara si autorizatia pentru securitate la incendiu. Aceasta trebuia eliberata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgente (ISU) pentru a confirma ca respectiva unitate de invatamant a luat suficiente masuri pentru a-si proteja elevii si personalul de pericolul unui incendiu.Intre timp, insa, situatia s-a schimbat, odata cu publicarea legilor de adoptare a OUG 23/2019 si OUG 75/2019. In consecinta, ARACIP va autoriza si acredita unitatile de invatamant, fara sa le mai ceara autorizatia de securitate la incendiu de la ISU.De ce conteaza acest lucru? Din cauza ca - odata cu aceasta modificare de procedura - parintilor le va fi mai greu sa afle daca isi lasa copiii intr-o gradinita sau intr-o scoala sigura. Iar autoritatilor locale - care oricum erau deja obligate sa investeasca in siguranta din scoli - nu li s-au impus nici obligatii, nici sanctiuni suplimentare, din intelegerea noastra. Asa ca e greu de spus ce le va stimula so obliga de acum incolo sa ia masurile pe care pana acum le-au tot amanat!Nu in ultimul rand, prin modificarile adoptate in ultimele zile, statul n-a facut decat sa clarifice niste aspecte din lege. Dar n-a gasit, inca, solutii pentru a adapta legislatia inasprita, in pripa, dupa tragedia de la Colectiv, astfel incat ea sa se poate aplica in cazul tuturor unitatilor de invatamant, garantand protectia elevilor si a cadrelor didactice impotriva focului.Inspectorarul pentru Situatii de Urgenta (ISU) elibereaza autorizatii de protectie la incendiu pentru unitatile de invatamant care pot dovedi ca respecta o serie de criterii, asigurand protectia impotriva focului pentru elevi si profesori. Unele unitati de invatamant - cum ar fi cele vechi si care nu au suferit recompartimentari si alte interventii majore sau cele cu suprafata desfasurata mai mica de 150 de metri - nu necesita o astfel de autorizatie.Cele mai multe dintre cladirile in care se face scoala au, insa, nevoie de acest document eliberat de ISU. Si, din pacate, trei sferturi dintre ele nu il au.Spre exemplu, potrivit celui mai recent raport de activitate publicat de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), in 2018, 71% dintre cladirile in care se desfasurau activitati de invatamant preuniversitar de stat (adica 772 de cladiri) nu detineau autorizatie, desi, in mod normal, ar fi trebui sa o aiba. Nici in invatamantul privat lucrurile nu stateau mult mai bine, potrivit documentului citat. Mai exact, din 133 de cladiri, nu mai putin de 103 (77%) functionau fara aceasta autorizatie, desi ar fi trebui sa o obtina.Cine e de vina pentru ca in scoli nu s-au luat masurile stabilite de lege pentru a asigura securitate impotriva incendiilor? ISU sustine ca primariile ar fi trebuit sa faca mai mult. Mai exact, intr-un raspuns formulat in primavara acestui an la solicitarea, ISU Bucuresti a transmis:Presedintele ARACIP, Serban Iosifescu, a precizat, de asemenea, pentruca proprietarii cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant (primariile in invatamantul public si diversi privati, in invatamantul particular) ar trebui sa se ocupe de siguranta la incendiu."Acest lucru era deja mentionat clar, in legislatie. Dar pana acum, cand autorizatia lipsea - si ajunsesem in situatia ca circa 80% dintre unitatile de invatamant sa nu aiba autorizatia - toata lumea arata cu degetul spre conducerea scolii, spre Inspectorat si spre Ministerul Educatiei si ministru. Dar, de fapt, problema nu era acolo.Ce s-a schimbat acum? Un singur lucru. Noi, ARACIP, nu mai consideram obligatoriu acest document pentru vizitele noastre de evaluare externa, pentru autorizare, acreditare sau evaluare periodica. In rest, legislatia este aceeasi", a explicat presedintele ARACIP, Serban Iosifescu.Anterior, tot in primavara acestui an, surse din cadrul ISMB au preicizat pentruca, pentru a obtine autorizatie de securitate la incendiu, multe unitati de invatamant aveau nevoie de investitii consistente, pe care nu le puteau finanta din bugetele curente proprii. In consecinta, tot primariile ar fi trebuit sa rezolve problemele.Din pacate, investitiile nu prea s-au facut, dupa cum arata cifrele. Chiar ISU sustine ca, la nivel national erau, in luna februarie a acestui an, peste 2.558 de unitati de invatamant din tara (cu una sau mai multe cladiri) functionau fara autorizatie de incendiu.Asta desi - potrivit raspunsului oferit de ISU Bucuresti pentru- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) le poate da proprietarilor institutiilor care nu s-au aliniat la normele de protectie impotriva incendiilor amenzi care variaza intre 20.000 si 50.000 lei (de pana la 10 ori mai mari decat prevedea legea, inaintea incendiului de la Colectiv).a solicitat in scris de la Inspectorat infomatii cu privire la cate amenzi a si aplicat, in perioada 2017 - 2019. Iar institutia are 30 de zile la dispozitie pentru a ne furniza informatiile.Potrivit presedintelui ARACIP, modificarile legislative recente sunt benefice."S-au eliminat niste probleme. Iata un exemplu. Stiti ca, potrivit Legii Invatamantului, o scoala poate functiona daca are cel putin 300 de elevi. Alfel, ea ar trebui sa fuzioneze cu o alta scoala. Ca sa recomandam fuziunea, insa, trebuia sa facem evaluari la ambele scoli. Iar daca autorizatia de protectia la incendiu nu exista (in cladirile in care urmau sa invete elevii - n.red.), nu puteam recomanda fuziunea. Daca o recomandam, incalcam legea. Pe de alta parte, daca nu recomandam fuziunea, iarasi incalcam legea (Invatamantului - n.red.) Orice faceam, se ajungea la o incalcare a legii", a mai spus Serban Iosifescu.In conditiile in care ARACIP nu mai examineaza autorizatia de protectie la incendiu, problema birocratica s-a rezolvat. A ramas insa nerezolvata problema esentiala: aceea a sigurantei elevilor si cadrelor didactice impotriva incendiilor.ISU Bucuresti e de parere ca elevii nu isi asuma neaparat un risc suplimentar, invatand intr-o cladire fara autorizatie pentru protectia la incendiu. Mai exact, intr-un raspuns remis anterior la solicitarea, ISU Bucuresti a apreciat ca:"(...) Desfasurarea activitatii intr-o cladire pentru care nu s-a emis autorizatia de securitate la incendiu nu atrage in mod automat premisa ca aceasta reprezinta un pericol pentru utilizatori. Drept urmare, existenta autorizatiei pentru securitate la incendiu nu exclude posibilitatea producerii unui incendiu, dupa cum lipsa acestei nu induce neaparat faptul ca obiectivul respectiv este nesigur din punct de vedere al securitatii la incendiu".Presedintele ARACIP, Serban Iosifescu, a spus, insa, deschis, ca in realitate, in cladirile care aveau nevoie de autorizatie de protectie la incendiu dar nu au obtinut-o riscul e mai mare."Da (riscul e mai mare - n.red.) Si tocmai de aceea, noi am recomandat urmatorul lucru: parintii sa ceara unitatilor de invatamant sa afizese doua documente. Anume, autorizatia sanitara de functionare si autorizatia de securitate la incendiu. Daca aceasta autorizatie de securitate la incendiu lipseste, atunci scoala sa afiseze un alt document valabil emis de ISU, care ar putea indica, spre exemplu, ca unitatea se numara printre cele care sunt scutite de obligatia de a solicita autorizatia respectiva", a precizat Serban Iosifescu.Cu alte cuvinte, parintii vor avea o grija in plus, in perioada urmatoare: sa afle daca scoala are sau nu autorizatie de la ISU.Serban Iosifescu sustine ca legislatia - care din 2017 prevede necesitatea eliberarii autorizatiei de protectie la incendiu - trebuie adoptata pentru a fi aplicata cu succes."Exista acum legislatia ISU care se aplica otova, fara sa tina seama de specificul cladirilor respective. Sa va dau un exemplu: liceele de prestigiu din toate capitalele de judet - dar si cele din Bucuresti - functioneaza in cladiri de patrimoniu sau chiar in cladiri care sunt monumente istorice. Or, la aceste cladiri nu ai voie, potrivit legii, sa faci modificarile cerute de legislatia ISU, pentru a obtine autorizatia de protectie la incendiu.Avem un astfel de caz la Liceul Cantemir din Bucuresti, care a fost renovat si nu va obtine autorizatie de protectie la incendiu. Care ar fi solutia legala pana acum? Sa inchidem liceul? Nu se pot inchide scolile!Trebuie gasite solutii punctuale si adaptate. Nu ne intereseaza neaparat grosimea peretilor sau cu ce e tratat lambriul ca sa fie ignifug, ci ne intereseaza siguranta copiilor. Se pot gasi modalitati alternative de protectie", a mai spus Serban Iosifescu.Asta, daca reprezentantii responsabili cu aceste situatii ar si cauta si ar vrea sa asculte propunerile specialistilor privind adaptarea unei legi inasprite in graba, dupa tragedia de la Colectiv. Sigur ca majorarea de pana la 10 ori a amenzilor pentru incalcarea legii privind protectia la incendii e utila. Dar nu suplineste faptul ca nici pana astazi nu s-au identificat solutii pentru ca elevii si profesorii din toate scolile sa fie protejati de pericolul focului. Or, tocmai asta conta, de fapt, cel mai mult...Fara aceste solutii - in nefericitul caz al izbucnirii unui incendiu violent intr-o gradinita sau intr-o scoala - in loc sa salveze elevii si profesorii, autoritatile nu vor putea decat sa ridice din umeri si sa se invinovateasca unele pe celelalte. Or, nu pentru asta platesc romanii salarii unei armate intregi de bugetari, responsabili cu siguranta generatiei de maine!