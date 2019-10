Guvernul interimar Dancila a dat azi primariilor 1,4 miliarde de lei

Ziare.

"Am adoptat un proiect de hotarare asteptat de comunitatile locale si anume 1,4 miliarde de lei pentru diferite capitole de cheltuieli, asa cum au fost prevazute in ordonanta de urgenta 12/2019.Scopul acestei hotarari de guvern este acela de a asigura toate cheltuielile de functionare a bugetelor locale. Este un lucru normal ca dupa ordonanta privind rectificarea pe 2019 sa avem o astfel de hotarare de guvern.Am vazut ca au fost fel de fel de discutii pe acest subiect. De asemenea, este o decizie luata prin Ordonanta 12, aceasta hotarare de guvern nu face decat sa puna in acord ceea ce ordonanta mentioneaza si o impartire in mod transparent a acestor sume catre comunitatile locale, cum spuneam, in ordinea pe care ordonanta o mentioneaza vis-a-vis de solicitarile pe care comunitatile locale le-au transmis catre Ministerul de Finante", a afirmat Eugen Teodorovici, la finalul sedintei de guvern de luni."In acest sens au fost avute in vedere la repartizarea sumelor mai multe premise, si anume, prima dintre acestea este aceea legata de faptul ca prevederile bugetare aprobate pentru 2019, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019, Legea nr.50/2019 si desigur prin ordonanta guvernului numarul 12, pentru cote si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoare adaugata, pentru echilibrarea bugetelor locale", a completat Teodorovici.Mininistrul interimar de Finante a explicat si zonele de cheltuieli pe care le acopera suma de 1,4 miliarde lei, aprobata prin proiectul de hotarare."Un al doilea aspect este acela legat de veniturile proprii provenite din impozite si taxe locale, prevazute in bugetele locale pe anul 2019.Desigur, executia bugetara la momentul 31 iulie 2019, necesarul cheltuielilor prevazute la alineatul 3, estimat pana la finele anului 2019. Si ce finantam vreau sa repet inca o data acest lucru, ca sa fie foarte clar.Prin aceasta hotarare de guvern, prin aceasta distribuire de sume se au in vedere cu prioritate asigurarea cheltuielilor de functionare in ordinea, cum spuneam mai devreme, prevazuta la articolul 20, alineatul 3, din ordonanta guvernului numarul 12, cum ar fi: cheltuieli de personal, inclusiv drepturile asistentilor personali si persoanelor cu handicap grav, indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap, asa cum sunt ele prevazute la articolul 42, alineat 4 din legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, desigur.O alta zona este cea legata de bunurile si serviciile pentru intretinerea unitatilor de invatamant si pentru cele aferente sistemului de protectie a copilului si centrelor pentru persoane adulte cu handicap, de la nivelul judetelor, alte naturi de cheltuieli urgente necesare in anul 2019 si a caror plata nu poate fi amanata.De asemenea, s-a avut in vedere, la forma finala a acestei hotarari de guvern si executia bugetara la 30 septembrie la nivel de comunitati locale", a precizat Eugen Teodorovici.Acesta a adaugat ca sumele aprobate, luni, de Executiv vor asigura functionarea pana la finalul anului si cheltuielile unitatilor administrativ teritoriale."Practic, sumele avute in conturile UAT-urilor cu ce azi se aloca asigura functionarea pana la finalul acestui an si desigur si cheltuielile dupa acest moment. Nicio comuna sa nu aiba sub trei luni de functionare, chiar daca acestea nu au solicitat Ministerului Finantelor Publice aceste sume. Practic, e o echilibrare pentru zona de comune, indiferent de culoarea politica a unor primari care administreaza comunitatile locale", a completat Teodorovici.Presedintele executiv al PSD a conchis ca "in urmatoarea sedinta de guvern va fi adoptata si aceasta, pentru ca toate facturile comunitatilor locale sa fie achitate, asa cum am promis".