Guvernul vrea ca primariile sa comunice oficial prin mail, dar nu prin Yahoo, Gmail sau Hotmail

In acest sens, Serviciul de Telecomunicatii Speciale va configura toate adresele de email pentru toate localitatile, astfel incat acestea sa nu mai le foloseasca pe cele de Yahoo, Gmail sau hotmail, conform Profit.ro Aceste propuneri au fost trimise de Guvern Parlamentului ce ar urma sa le introduca intr-un proiect legislativ."Unitatile administrativ-teritoriale, in relatiile cu alte autoritati si institutii publice, persoane fizice sau persoane juridice, pot utiliza posta electronica, ca instrument de comunicare oficiala", se arata in propunerea Guvernului.