Hotarele disputate intre localitati din Harghita si Bacau vor fi stabilite de instanta de judecata

Acesta a precizat ca la initiativa sa si a prefectului judetului Bacau, printr-un ordin comun al celor doua institutii ale prefectului, marti a avut loc intalnirea comisiilor de delimitare a hotarelor administrativ-teritoriale intre cele doua judete.Potrivit sursei citate, cu exceptia localitatilor Lunca de Jos si Lunca de Sus din judetul Harghita, care si-au rezolvat litigiile de granita cu localitatea Palanca din Bacau,de contencios administrativ.Prefectul a precizat ca, potrivit legii,de contencios administrativ pentru stabilirea hotarelor administrative."Discutia a fost extrem de echilibrata, cu respectarea legii, cu respectarea legii transparentei, fiecaruia i s-a dat cuvantul pe tematica pe care ne-am intalnit. Concluziile sunt urmatoarele: cu exceptia celor doua localitati - Lunca de Jos si Lunca de Sus -, care si-au rezolvat litigiul de granita cu localitatea Palanca, restul de localitati - Ciucsingeorgiu, Pauleni Ciuc, Frumoasa, Plaiesii de Jos, Sanmartin - vor merge in instanta cu localitatile de granita din judetul Bacau. Localitatile din judetul Bacau nu au nicio revendicare, motiv pentru care, conform legii, partea interesata va actiona in instanta, va depune o actiune de granituire la instanta de contencios administrativ, din cadrul Tribunalului Harghita, in speta", a explicat presei prefectul Harghitei.Jean-Adrian Andrei a subliniat ca, in instanta, localitatile reclamante trebuie sa faca dovada cu documente si cu punctul de vedere al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru sustinerea actiunii respective.Intrebat daca in cadrul intalnirii s-a discutat subiectul cimitirului de la Valea Uzului, in contextul in care primaria Darmanesti din Bacau sustine ca acesta ii apartine, iar primaria Sanmartin din Harghita spune ca se afla pe teritoriul sau, prefectul a infirmat, spunand ca "au fost discutii legate exclusiv de delimitarea hotarelor si de modalitatea de actionare in instanta".Prefectul a mai afirmat ca intalnirea a fost benefica, adaugand ca este ultima pe aceasta tema."A fost o intalnire cu rezultate, o intalnire benefica si ultima intalnire pe aceasta tema, pentru ca odata si odata trebuie sa se puna punct unor astfel de probleme, care se puteau solutiona din 2012 pana acum foarte usor, adica se puteau adresa instantei, lucru care nu s-a intamplat", a conchis prefectul Harghitei.Ultima comisie de conciliere pentru stabilirea granitelor dintre Harghita si Bacau a avut loc in anul 2012, tot la initiativa prefectului Harghitei, Jean-Adrian Andrei, darpentru a se pronunta in legatura cu delimitarea hotarelor administrativ-teritoriale.