Iasi: Gunoiul din cosurile stradale va fi strans cu mopede electrice (Foto&Video)

Ziare.

com

Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca echipamentele sunt introduse in premiera la nivel national si ca in acest fel deseurile din cosurile stradale sunt stranse mai eficient, pentru ca mopedele pot intra usor pe strazile inguste si aglomerate. Pe de alta parte, acestea nu sunt surse de poluare. Fiecare moped este dotat cu cate doua eurocontainere.Societatea Salubris a achizitionat deja zece astfel de mopede, valoarea acestora ridicandu-se la 240.000 de lei, fara TVA.Totodata, operatorul iesean de salubritate a cumparat noua autoutilitare pentru colectarea selectiva a deseurilor, in valoare totala de 896.803 lei, fara TVA."Sunt noua autoutilitare destinate transportului deseurilor colectate separat si zece echipamente unice in Romania destinate intretinerii stradale. La sfarsitul lunii august vom prezenta si celalalt lot de autospeciale destinate transportului de deseuri in regim compactat, atat pentru deseurile municipale, cat si pentru deseurile colectate separat. Cu ajutorul echipamentelor pe care le achizitionam in aceasta perioada vom dubla nivelul de colectare a deseurilor recuperabile in oras", a declarat primarul Mihai Chirica.Potrivit conducerii primariei iesene, societatea Salubris a avut in ultimii doi ani cele mai mari bugete de investitii din istorie, respectiv 7,5 milioane de euro.