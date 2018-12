Ilie Bolojan, primarul din Oradea: Alianta Vestului nu este separatista

Ziare.

Primarii din Cluj-Napoca, Timisoara, Arad si Oradea, toti de la PNL, au lansat sambata Alianta Vestului, asociere menita sa dezvolte regiunea, in special prin atragerea de fonduri europene.Unii membri ai PSD au acuzat Alianta Vestului ca pune in pericol integritatea teritoriala a Romaniei, dar Ilie Bolojan respinge acuzatia."Noi respingem orice fel de acuzatie de separatism, de punere a Vestului contra Capitalei si asa mai departe, nu exista nici o baza reala in aceste lucruri, insa principiul autonomiei locale si principiul asocierii sunt niste reguli care nu pot fi contestate", a declarat Ilie Bolojan, luni, la RFI Romania.Ce propune, de fapt, Alianta Vestului? "Noi propunem ca un grup de localitati sa gestioneze ele direct fondurile europene, cu atat mai mult cu cat aceste localitati au dovedit ca au capacitatea administrativa sa deruleze astfel de proiecte.Deci e un model care se aplica cu succes in Polonia, de exemplu, care a absorbit in aceste ultime doua cicluri de finantare europeana sume importante si un model pe care si in actuala perioada de finantare de exemplu Romania l-a propus pentru Delta Dunarii, aceasta formula de investitii teritoriale integrate, dar care din pacate nu functioneaza cu succes.Noi credem ca avem capacitatea sa derulam noi, direct, aceste proiecte europene, asa cum am facut pana acum, e adevarat, prin intermediul ministerelor", afirma liberalul.Intrebat de ce ar sprijini autoritatile centrale proiectele Aliantei Vestului si nu proiecte din alte zone ale tarii, Ilie Bolojan a raspuns: "Noi nu punem Vestul contra Sudului sau contra Estului, nu acesta este scopul. Guvernele noastre trebuie sa lucreze dupa niste prioritati.Din pacate, de multi ani, guvernele Romaniei schimba prioritatile de la un Guvern la altul, de la un ministru la altul si cum guvernele si ministrii se schimba foarte des, se lucreaza nu dupa niste prioritati, ci dupa mofturile de foarte multe ori ale unui om sau altul. De aia, in loc sa inauguram autostrazi, inauguram cioturi de autostrazi.Ceea ce propunem noi sunt proiecte care nu rezolva problemele doar ale unor orase, ci rezolva problemele unor regiuni intregi".