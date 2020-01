In Capitala, poluarea se va combate tot cu vouchere! Cati bani vrea sa le dea Firea bucurestenilor pentru inlocuirea masinilor vechi

ZACA, perimetrul din Capitala in care soferii cu masini cu norma de poluare non-euro, Euro 1 si Euro 2 nu mai au voie sa circule, in cursul zilei

Ziare.

com

Intr-un proiect de hotarare initiat de Gabriela Firea si care a intrat pe ordinea suplimentara de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de miercuri, 29 ianuarie, se mentioneaza ca 5.000 de bucuresteni vor primi vouchere ca sa isi inlocuieasca masinile vechi, in perioada 2020-2021.Valoarea unui eco-voucher ar urma sa fie 9.000 de lei. Iar bucuresteanul ar putea intra in posesia acestui tichet valoric daca, in schimb, isi preda masina cu norma de poluare non-euro, Euro 1 sau Euro 2.Acest program arata ca o continuare a programului similar derulat de PMB in 2018-2019, cand s-au acordat, de asemenea, eco-vouchere.De aceasta data, insa, vor avea prioritate la obtinerea eco-voucherelor bucurestenii care locuiesc in centrul orasului, in Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA).Iata de ce.Deja de la inceputul anului, odata cu intrarea in vigoare a regulamentului Vinietei Oxigen, masinile cu norma inferioara de poluare nu mai au voie sa circule, in timpul zilei, prin ZACA.Momentan, suntem in perioada de confirmare voluntara la regulile impuse prin regulamentul Vinietei Oxigen. Gabriela Firea a sustinut, insa, ca dupa 1 martie se vor aplica si amenzi.In context, Firea a promis anterior, intr-o interventie telefonica la Antena3, ca administratia Capitalei va discuta cu fiecare familie al carei trai zilnic depinde de o masina veche si poluanta. Si ca va cauta solutii pentru a-i ajuta pe oameni sa isi cumpere o masina noua.Daca astfel de discutii au avut sau nu loc, nu stim.Singurul lucru cert este ca administratia Firea ia in calcul sa ofere cele 5.000 de vouchere in cuantum de 9.000 de lei fiecare, cheltuind astfel 45.000.000 de lei.Intrebarea este: vor rezolva aceste vouchere problemele tuturor bucurestenilor cu masini vechi? E greu de spus.Chiar Firea sustinea, pe 24 octombrie, ca in Bucuresti si Ilfov erau inmatriculate, la acea data, 260.000 masini non-euro (fabricate inainte de 1992), 7.000 masini Euro 1 (fabricate intre 1992 si 1996) si 113.000 masini Euro 2 (fabricate intre 1990 si 1999). Asa ca, in mod evident, numarul autoturismelor poluante din Capitala care ar trebui inlocuite este mult mai mare de 5.000.Ramane sa vedem daca proiectul va intra pe ordinea de zi si daca va fi adoptat. Iar in eventualitatea in care asa ceva se va intampla, ramane sa aflam cati bucuresteni se vor bucura de oferta PMB si isi vor inlocui masina.De asemenea, ramane sa aflam cati bucuresteni vor da o masina veche pentru a primit eco voucher-ul si a-l cheltui pe televizoare, frigidere sau alte electrocasnice noi (de vreme ce PMB permite acest lucru).