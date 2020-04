In ciuda pandemiei, Firea a redeschis santierele. Cum merg lucrarile la marile proiecte din Bucuresti

Chiar daca un constructor lucreaza cu efectiv redus, santierul Podului Ciurel s-a redeschis

S-au ridicat, in sfarsit, liniile de tensiune, la Podul Nicolae Grigorescu

Cum arata structurile folosite de Transelectrica pentru ridicarea firelor de inalta tensiune care nu permiteau circulatia pe pod - Foto: Forumul PeUndeMerg.ro

Fabrica de Glucoza: Trotuarele raman skinny, dar se schimba tevi si se asteapta asfaltul

In imagine, cu rosu, traseul Soselei Fabrica de Glucoza, de la intersectia cu Autostrada Urbana (cu bleu) si Soseaua Petricani (cu galben), pana la iesirea in Soseaua Barbu Vacarescu (cu albastru) si Calea Floreasca (marcata cu roz). Editare: Ziare.com

S-a reluat lucrul si la pasajul Doamna Ghica

Pe 12 martie, cu numai cateva zile inainte ca instaurarea starii de urgenta in Romania, Gabriela Firea anunta ca suspenda activitatea pe toate santierele din Capitala.Motivul: multi dintre muncitorii de pe aceste santiere vin, de regula, din zone de prin jurul Bucurestiului. Si multi dintre ei se intalnesc, in localitatile de domiciliu, cu romani intorsi de curand din "zonele rosii". Asa ca simpla deplasare a muncitorilor spre si dinspre Bucuresti risca sa contribuie la raspandirea masiva a noului coronavirus.Dupa doua saptamani de inactivitate, la finele lunii martie, insa, lucrarile pe santierele din Capitala au inceput sa se reia, a precizat pentruMarius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea."Dupa data de 30 martie, am instructat constructorii sa reia treaba. Dar, in contextul actual, le-am recomandat sa isi ia o serie de masuri suplimentare de siguranta, pe santiere.Printre altele, noi am recomandat ca la inceputul programului, inainte de intrarea pe santier, sa se faca o triere a muncitorilor si sa se stabileasca daca vreunul dintre ei a intrat in contact cu persoane venite din zonele rosii. Am recomandat ca fiecare muncitor sa semneze declaratie pe proprie raspundere, in acest sens.Apoi, tot pentru inceputul programului am recomandat sa li se faca oamenilor, in aer liber, un instructaj simplu.Adica sa li se aminteasca sa vina cu pachetul lor de acasa. Sa nu bea din aceeasi sticla. Sa nu parasesca santierul in timpul zilei. Sa pastreze distanta, atunci cand se poate. In sensul ca acolo unde un om lucreaza cu un utilaj, altii sa nu stea in jur, daca nu e neaparat nevoie. Si asa mai departe. Sunt masuri simple de siguranta, iar multe dintre ele ar trebui luate tot timpul.Dar pe unele santiere se mai uita de ele, asa ca e bine sa le reamintim oamenilor, mai ales acum", a explicat Marius Coaje.Iata cateva dintre proiectele la care s-au reluat lucrarile.Consilierul pe probleme de infrastructura al primarului general al Capitalei ne-a mai spus ca nu pe toate santierele se lucreaza inca la capacitate maxima."Nu suntem la capacitate 100% peste tot. Spre exemplu, la santierul Podului Ciurel se lucreaza, din asocierea de constructori face parte si Astaldi, care este o societate italiana. Si a avut niste oameni cu probleme, in timpul pandemiei. Unii infectati, altii suspecti. Unii in carantina sau in izolare, pe mai multe santiere din tara. Dar lucrarile continua, chiar si asa".Podul Ciurel a fost gandit ca parte a unui proiect mai mare, care sa le ofere oamenilor si o alta ruta de intrare si iesire din Bucuresti prin partea de vest, in afara bulevardului Iuliu Maniu.Respectiva solutie presupunea constructia unui nou drum care sa plece din zona Splaiului Independentei, sa treaca Dambovita pe un pod in zona Ciurel, sa traverseze un nod rutier amenajat la intersectia cu Soseaua Virtutii si apoi sa ajunga, pe langa Lacul Morii, pana la Centura Capitalei. De acolo, drumul urma sa isi continue traseul tocmai pana la A1. Primaria Capitalei incearca de ani buni sa termine proiectul , dar fara succes. In cele din urma, s-a decis sa se termine podul si, in paralel, sa se lucreze la exproprieri pentru constructia portiunii de sosea care va ajunge la Centura Capitalei. Daca de acolo pana la A1 se va mai continua vreodata constructia drumului ramane sa aflam.Iata cum aratau lucrarile la Podul Ciurel inainte de sistarea lucrarilor de la jumatatea lunii martie, potrivit unei documentari a pasionatilor de infrastructura care fac parte din comunitatea Metrou Usor . Practic, de la stadiul pe care il vedeti in imagini au reinceput lucrarile.Strapungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu se construieste pentru a fluidiza traficul din centrul Capitalei, creand o cale de acces intre Sos. Nicolae Grigorescu si Sos. Vitan-Barzesti.Din proiect face parte si un pod peste Dambovita, care este realizat in proportie de peste 90% inca din anii trecuti.Aceasta cale rutiera nu putea fi, insa, folosita din cauza ca firele de tensiune din zona coborau pana aproape de sosea. E o problema pe care administratia Capitalei putea sa o preintampine inca din 2010, cand s-a apucat de proiect. Dar, din pacate, n-a facut nimic in acest sens.Asa ca Transelectrica s-a apucat abia in vara anului 2019 sa inalte firele. Si a terminat in aceasta primavara.Asa ca acum - chiar daca e inca pandemie - primaria se apuca din nou de lucru la pod."S-a terminat, in sfarsit, ridicarea liniilor de tensiune. Asa ca am intrat, alaturi de societatea Delta, la finalizarea acestui obiectiv", a mai spus Marius Coaje.Consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea spune ca se lucreaza din nou si la largirea Soselei Fabrica de Glucoza. Aceasta sosea are doar 1,8 kilometri lungime si face legatura intre Soseaua Floreasca si Soseaua Petricani.Dar este foarte circulata (mai ales dupa ce s-a inaugurat si Autostrada urbana, care intersecteaza Soseaua Petricani si aduce mult trafic in zona)."Pe portiunea cea mai mare, dintre Petricani si Barbu Vacarescu, s-a asezat balastul stabilizat. Dupa ce intra cotele de la Guvern si platim constructorul, se poate intra cu straturile de asfalt.Am decopertat in partea dinspre Soseaua Floreasca, unde urmeaza sa schimbam 470 de metri de conducta de termoficare. S-a facut expertiza la canevou (galeria betonata prin care trece conducta - n.red.)", a adaugat Marius Coaje.Trotuarele soselei raman, insa, skinny.a relatat deja ca pe anumite portiuni - adica acolo unde exista alveole pentru copaci - partea de tortuar pe care se poate circula este prea ingusta, masurand doar 60 de cm . Iar asta inseamna ca doua persoane care vin din sens opus, pe trotuar, nu vor putea trece una pe langa cealalta.Iar o mama cu carucior de copil sau o persoana in scaun rulant va circula cu mare dificultate pe acel trotuar.Dupa publicarea materialului, PMB a transmis precizari, sustinand ca acele ingustari ale trotuarului sunt urmare a faptului ca Directia de Mediu (din cadrul PMB - n.red.) a decis sa se amenajeze acolo alveole pentru copaci.Cu alte cuvinte, in loc sa planifice proiectul bine de la inceput. PMB s-a razgadit pe drum. Si, una peste alta, pe anumite portiuni, trotuarele vor fi greu practicabile.Trustul de Cladiri Metropolitane SA a inceput lucrarile la Pasajul Doamna Ghica cu unele intarzieri, la inceputul acestui an, declara Marius Coaje pentru Ziare.com, in luna februarie.Ulterior, ritmul de lucru a crescut. Apoi, lucrarile s-au intrerupt.Potrivit membrilor comunitatii Metrou Usor, acum lucrarile s-au reluat.Ba chiar a inceput sa se toarne ceva asfalt intr-o parte a santierului, pe o portiune pe care probabil traficul va fi deviat pe durata urmatoarelor etape de constructie a podului.Ramane sa vedem daca administratia va putea respecta termenul de finalizare a pasajului, stabilit initial pentru finele acestui an.