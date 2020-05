In Galati va fi amenajat un drive cinema, pentru ca oamenii sa poata viziona filme respectand distanta sociala

Ziare.

Potrivit unei postari pe contul sau, viceprimarul Galatiului scrie ca printr-un astfel de proiect galatenii ar putea trece mai usor prin perioada de pandemie in care ne aflam."In perioada dificila pe care o traversam, vrem sa facem tot posibilul pentru ca dvs sa treceti mai usor peste acest obstacol al vietii! In acest sens, respectand ordonantele impuse, vrem ca in Galati sa functioneze un DRIVE CINEMA la care dvs sa veniti si sa va bucurati de momente minunate in conditii de siguranta. Cel mai probabil pe platoul din fata Salii Sporturilor" a scris viceprimarul Picu Apostol Roman.Potrivit proiectului, ecranul pe care vor fi proiectate filmele va avea o latime de 14 m si o inaltime de 7 metri.Galatenii isi vor putea cumpara popcorn si bauturi racoritoare ca la orice alt cinema.Proiectul anuntat de viceprimar a strans. Unii dintre internauti au aplaudat initiativa, altii l-au criticat pe alesul local, spunand ca nu stie "in ce vremuri traim", acum fiind nevoie ca oamenii sa fie testati in masa pentru coronavirus ori au nevoie de locuri de munca, iar batranii de conditii decente in aziluri si camine.In Galati, numarul deceselor din cauza Covid 19 se apropie de 70, multe dintre persoanele decedate fiind din azilul privat Sf Ilie din municipiu si din azilul Sfantul Spiridon, de asemenea din oras.