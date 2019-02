In loc sa curete autobuzele, STB cheltuieste sume uriase ca sa-i imbrace pe soferi in costume

Mizerie intr-un tramvai al STB. Foto: Camelia Badea

O garderoba de milioane de lei, cu mii de costume, camasi si cravate

Sofer de autobuz: Cu greu te concentrezi la traseu, cand te jeneaza hainele

Asa arata unele dintre autobuzele pe care le vor conduce soferii in costume. Foto: Camelia Badea

Chiar daca vor calatori tot in conditii mizere, bucurestenii ii vor putea admira pe soferi si vatmani imbracati in costume. Foto: Camelia Badea

Si mai rau e ca deja angajatii au inceput sa reclame ca, in loc sa ii ajute, hainele pe care sunt obligati sa le poarte mai rau ii incurca la condus.Asa cumv-a relatat pe larg, la inceputul lunii decembrie, autobuzele si tramvaiele din Bucuresti sunt murdare din cauza ca angajatii care ar trebui sa le curete muncesc, de fapt, in conditii inumane si nu au cum sa isi faca meseria asa cum ar trebui.La inceput ne-am gandit ca - de vreme ce am semnalat aceasta problema - STB va lua masuri pentru a o rezolva. Cu alte cuvinte, in mod normal, pana astazi, autobuzele si tramvaiele cu care circula bucurestenii ar fi trebuit deja sa fie mai curate decat erau acum 3 luni.Din pacate, in loc sa investeasca mai mult intr-o igienizare temeinica a mijloacelor de transport in comun, STB a ales sa isi imbunatateasca imaginea imbracandu-i frumos pe soferii de autobuze si pe vatmanii care conduc tramvaie.Ce inseamna, de fapt, acest lucru? Potivit unui raspuns formulat de STB la solicitarea, fiecare sofer si fiecare vatman va primi, in perioada urmatoare, o uniforma alcatuita dintr-un sacou, 2 perechi de pantaloni, 4 camasi (2 cu manca lunga si doua cu maneca scurta) si o cravata.Soferii ar trebui sa aiba mare grija de aceste haine, in conditiile in care STB le cere sa le poarte nu mai putin de 3 ani la rand. Potrivit STB, doar in cazul in care hainele s-ar deteriora dinsoferului, ar putea fi schimbate inainte de termen.Institutia nu mentioneaza, insa, ce inseamna "motive neimputabile" si nici ce se intampla in cazul in care, sa spunem, soferul castiga in greutate sau slabeste considerabil, dupa ce primeste uniforma...Ca sa cumpere costume pentru soferi si vatmani, STB a lansat o licitatie pe 5 septembrie 2019. Potrivit documentatiei care poate fi consultata online , societatea dorea sa cumpere, in 2 ani, cu putin peste 4.580.000 lei, peste 13.470 de costume pentru barbati (sacouri plus perechile de pantaloni), aproape 300 de costume pentru femei. In plus, se cautau furnizori pentru 17.960 de camasi pentru barbati, si 392 de camasi pentru femei, dar si circa 4.500 de cravate.Cel mai probail, STB si-a propus sa cumpere si o garderoba de rezerva pentru soferii si vatmanii pe care ii are pe statele de plata!La licitatie s-au inscris 9 companii, iar la circa 3 luni de la lansarea procedurii au fost declarate castigatoare companiile care s-au angajat sa furnizeze hainele la preturile cele mai mici.Este vorba despre Trico-Han SRL (din Targoviste) care va livra costumele pentru barbati si femei contra sumei de 2.258.900 lei. Camasile pentru barbati si cravatele vor fi livrate de Inter sport SRL (Cluj Napoca), iar camasile pentru femei vor veni de la firma Cipimartex Distribution SRL (Bucuresti).Pet total, potrivit datelor comunicate de STB, uniformele soferilor si ale vatmanilor nu vor costa peste 4.580.000 lei, cum se crezuse intial, ci doar 3.115.700 lei.Presedintele Sindicatului Soferilor din STB, Valer Ciobanescu, spune ca deja unii dintre colegii sai au incercat sa conduca in costum si nu s-au simtit confortabil. Cu alte cuvinte, in loc sa ii ajute, noile haine mai rau ii stanjenesc.Chiar nu inteleg de ce s-a considerat ca aceasta vestimentatie era prioritara. Pe calator nu-l ajuta. Iar soferului nu-i imbunatateste conditiile de munca.Eu inteleg ca soferii trebuie sa fie imbracati decent. Ne putem gandi la un tricou, la un pulover. La o linie sau o culoare anume. Dar costumul si cravata nu stiu la ce ajuta. Asa, ca sa putem spune ca pe afara e vopsit gardul...Si mai e o problema aici: desi vin pe marimi, constumele nu sunt croite, de fapt, pe masura fiecaruia. Iar soferii sunt oameni ca toti ceilalti. Unul are burta, altul e mai lat in spate. De multe ori costumul stadard stanjeneste.Dar daca tot s-a ales varianta aceasta, se putea gasi o alta solutie mai buna de aprovizionare. Spre exemplu, se putea realiza o colaborare cu niste croitorii unde, pe baza unor bonuri valorice date de STB, sa poata merge soferii pentru a-si face hainele.", a declarat pentruValer Ciobanescu.Liderul sindical - care este si sofer cu 25 de ani de experienta - spune ca nu intelege cum s-a luat decizia de a cheltuit bani pe haine, cand de fapt nevoile salariatilor si ale calatorilor sunt altele."Ceea ce nu inteleg eu este de unde urgenta aceasta. Chiar se insista acum pe dotarea soferilor cu uniforme. Le rezolvasem pe toate si mai ramasese vestimentatia?Pai eu reclam inca din 2016 faptul ca - la capatul liniei 'Mezes' (in zona Chitila -n.red.) atat calatorii, cat si angajatii STB sunt expusi unui intreg spectru de pericole. Au fost oameni care s-au accidentat acolo si au avut de suferit. Si nu s-a facut nimic pentru rezolvarea problemei. In aceste conditii, chiar nu vad cum de era urgent sa imbraci soferii in costume", a mai spus Valer Ciobanescu.Daca autobuzele si tramvaiele din Bucuresti ar fi fost noi, curate si ar fi venit la timp in statii, poate ca decizia de a-i imbraca pe soferi si pe vatmani in costume ar fi avut sens.Dar in conditiile in care bucurestenii sunt obligati sa se ingramadeasca in mijloace de transport in comun soioase, care vin rar si au intarzieri mari pe trasee, e greu de inteles cui foloseste ca soferii si vatmanii poarta costume si cravate.La fel cum greu de inteles este de ce conducerea STB, platita din banii bucurestenilor ca sa asigure un transport in comun civilizat, in Capitala, n-a ales sa faca ceva util pentru calatori sau macar pentru salariatii sai cu cei peste 3 milioane de lei pe care ii cheltuieste absolut inutil, pe uniforme.