In loc sa desfiinteze companiile municipale ilegale, Firea se pregateste sa dubleze numarul de salariati. Bucurestenii platesc

Companiile, stat in stat: transparenta promisa, ia-o de unde nu-i!

Se cauta mii de noi angajati. Iar cheltuielile cu salariile vor fi pe masura

Cate angajari ar urma sa se faca la fiecare dintre cele 18 companii municipale. Centralizare realizata de Ziare.com in baza datelor PMB

Cum vor creste cheltuielile cu salariile pentru numai 18 companii municipale, in acest an. Centralizare realizata de Ziare.com pe baza datelor publcate de PMB

Le cresc indemnizatiile chiar si sefilor de companii aflate pe pierdere

De ce creste numarul de angajati la companii care ar trebui desfiintate?

Inca din 2017, Gabriela Firea anunta ca vrea sa schimbe din temelii modul in care este administrat Bucurestiul. Mai exact, primarul general spunea atunci ca - pentru a opri hemoragia de bani publici din bugetul Capitalei - vrea sa infiinteze 22 de companii municipale, care sa rezolve, eficient si transparent, cele mai diverse probleme, de la cele de trafic rutier, pana la neajunsurile legate de parcari si spatii verzi. Tot companiile urmau sa se ocupe de iluminat, de agrement, de intretinerea cladirilor municipalitatii, dar si de consolidarea celor cu risc seismic. Practic, aproape tot ce e important in administratia locala urma sa se realizeze prin intermediul acestor companii.Totul suna parca prea frumos ca sa fie si adevarat. Din pacate, timpul a demonstrat ca asa si era!Imediat dupa ce a infiintat aceste companii, Gabriela Firea a uitat de transparenta promisa. In concluzie, luni la rand, bucurestenii n-au putut afla nici cu ce se ocupa aceste companii, nici cati angajati si nici ce bugete au. Dupa cumv-a relatat la vremea respectiva, pana si numele directorilor si adresele sediilor companiilor au fost tinute la secret sau pazite strasnic de orice vizitator indiscret In cele din urma - obligate de lege - cele mai multe dintre companiile municipale ale Gabrielei Firea (dar nu toate!) si-au facut siteuri si au inceput sa afiseze informatii sumare cu privire la banii publici primiti de la Primaria Capitalei pentru salarii si achizitii. Din pacate, pana si respectivele date erau, de cele mai multe ori, trunchiate sau afisate intr-o maniera neuniforma, de natura sa-l deruteze pe bucuresteanul care ar fi incercat sa inteleaga pe ce se duc banii lui.In cele din urma, la finele lunii noiembrie, la solicitarea USR, Tribunalul Bucuresti a decis ca aceste companii municipale fusesera infiintate ilegal. Administratia Firea a atacat atunci decizia, dar fara succes. Asa se face ca, in februarie 2019, Curtea de Apel Bucuresti a decis, definitiv si irevocabil: companiile sunt ilegale . Principalul motiv: au fost infiintate fara votul a doua treimi dintre consilierii generali.In mod normal, incepand chiar din acel moment, Administratia Firea ar fi trebuit sa inceapa procedurile de dizolvare a companiilor municipale. Totodata, administratia ar fi trebuit sa inceapa recuperarea celor circa 600 de milioane de euro pe care - prin majorari de capital si imprumuturi - ii daduse companiilor, la scurt timp dupa ce le infiintase. Daca Gabriela Firea ar fi facut atunci toate acestea, controversata perioada a companiilor municipale s-ar fi terminat deja.Primarul Capitalei n-a desfiintat, insa, companiile, ci a recurs la tot soiul de artificii administrative pentru a le pastra in functiune. Spre exemplu, cu greu, a reusit sa-i convinga pe consilieri (in afara celor de la USR si a catorva de la PNL) sa voteze reinfiintarea companiei Energetica SA . Practic - in ciuda avertismentelor Opozitiei - Gabriela Firea a impartit compania municipala ilegala in altele doua, despre care sustine ca ar fi legale.Pentru restul de companii, Primaria Capitalei are, insa, alte planuri. Mai exact, vrea sa le extinda, angajand masiv oameni. Iata despre ce este vorba.Pe ordinea de zi a sedintei din 30 mai a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) figureaza o serie de proiecte de hotarari prin intermediul carora Gabriela Firea cere aprobarea bugetelor a 18 companii municipale . In aceste documente, se mentioneaza clar cati salariati au companiile si cati ar vrea sa mai angajeze, in acest an.a centralizat datele si a constatat ca, pe langa cei peste 3.400 de salariati, doar aceste 18 companii vor sa mai angajeze, in lunile care vin, inca 2.700 de oameni. Practic, numarul salariatilor ar urma aproape sa se dubleze.Evident, angajarea a mii de oameni va costa mult. Iar acest cost, dublat de unele majorari salariale, va face ca, in 2019, cheltuielile cu personalul al celor 18 companii municipale sa explodeze. Practic, unele dintre ele se pregatesc sa plateasca si de peste 8 ori mai mult pentru salarii, contributii si alte beneficii.Cu cat ar urma sa creasca, in 2019, pentru fiecare companie municipala in parte, cheltuielile cu salariile puteti afla din tabelul urmator.Cele mai consistente cresteri ale cheltuielilor cu indemnizatiile conducerii ar urma sa se inregistreze la Compania Municipala de Managementul Transporturilor (unde fondul de indemnizatii si cheltuieli aferente va creste de peste 3,5 ori), la Compania de Agrement (unde se vor aloca de 2,3 ori mai multi bani in acest scop) si la Compania Municipala Turistica (unde se vor da de 2,2 ori mai multi bani pe indemnizatii si cheltuieli conexe).Interesant este ca, dintre toate aceste trei companii, doar cea de Agrement a iesit pe profit, anul trecut. Celelalte doua au inregistrat pierderi. Iar in aceste conditii, orice bucurestean ar fi indreptatit sa se intrebe: de ce, in lipsa unor preformante pozitive remarcabile, ar merita sefii companiilor mai multi bani publici? E o intrbare la care va trebui sa raspunda Primaria Capitalei, care sustine aceste majorari de indemnizatii.De unde provin sumele necesare pentru majorari de indemnizatii si pentru plata a mii de salarii, in companii? Intr-o forma sau alta, toti acesti banii vin din buzunarul bucuresteanului.Pe de o parte, companiile mai au inca bani de cheltuit pe salarii - din cei circa 600 de milioane de euro pe care i-au primit, la scurt timp dupa infiintare, de la Primaria Capitalei. Pe de alta parte, aceeasi primarie sustine ca aceste companii urmeaza sa presteze, contra cost, servicii catre institutii care sunt finantate tot de la bugetul local (cum ar fi spitalele sau teatrele din Capitala).Cu alte cuvinte, fie banii bucuresteanului se duc intai la teatru sau spital si de la acele institutii ajung la companiile municipale, fie sunt virati direct catre aceastea din urma, de la bugetul Capitalei.Nu de putine ori, Administratia Firea a sustinut ca toti cei care doresc desfiintarea companiilor municipale ar trebui sa se gandeasca la faptul ca, fara ele, mii de salariati vor ramane pe drumuri. Iar cu cat va creste numarul angajatilor, cu atat va putea primarul general sa invoce mai des nevoie de a pastra in functiune companiile, chiar si numai pentru a le da catorva mii de bucuresteni un loc de munca si un salariu.Consilierul general Catalin Deaconescu (PNL) sustine, insa, ca argumentul este unul fals si ca aceste companii municipale n-ar trebui mentinute in viata doar pentru ca ele asigura locuri de munca."Nu vad de ce am pune problema in acest mod. La urma urmei, Bucurestiul are somaj de doar 1%. Doar cine nu vrea sa lucreze nu isi va gasi loc de munca, in acest oras. Ce vrem sa spunem, de fapt? Ca salariatii Companiei Municipale de Paza n-au mai lucrat nicaieri in domeniu si nu isi vor mai gasi de lucru in alta parte?Sau haideti sa luam un alt exemplu. Putem spune ca salariatii care lucreaza la Compania de Strazi sau la cea din Consolidari vor ramane pe drumuri? Ei vin din mediul privat, de la firme de constructii. La un moment dat, parte dintre privati chiar spuneau ca mai multi angajati le-au plecat catre aceste companii municipale. Care ar fi problema daca ele se desfiinteaza? Salariatii s-ar putea oricand intoarce in privat.De fapt, ceea ce ar trebui sa faca administratia este sa respecte decizia instantei - care spune ca aceste companii sunt ilegale - si sa le desfiinteze.Ulterior, ar trebui facuta o analiza atenta pentru a stabili care dintre aceste companii ar trebui reinfiintate si care nu. Si asta pentru ca exista o multime de firme pe piata libera care pot face lucrurile bine si la preturi mai mici decat cele percepute de companiile municipale", a declarat Cristian Deaconescu.De fapt, Primaria Capitalei vrea sa umple schemele de personal ale companiilor municipale si sa le asigure bani de investitii tocmai pentru ca n-are nici cea mai vaga intentie sa le desfiinteze. Cati bani vrea sa le asigure pentru acest an si cum anume intentioneaza sa procedeze pentru a reusi sa le mentina in viata - in ciuda faptului ca instanta le-a declarat ilegale - va vom spune in episodele urmatoare.