In loc sa repare un pod, autoritatile lasa sute de bucuresteni sa traiasca izolati, de aproape un an

Asa arata Podul Sabareni, care trece peste carea ferata Bucuresti-Videle. Sursa foto: Arhiva Facebook/Cristian Bulfon

Podul Sabareni de care nicio autoritate nu are grija. Sursa foto: Arhiva Facebook Cristian Bulfon

Cine ar trebui sa repare podul

Singura sosea pe care autobuzele ar putea ajunge pana la cartierul dinspre Chitila Triaj - unde traiesc vreo cateva sute de bucuresteni - strabate podul Sabareni, ridicat peste calea ferata Bucuresti-Videle.Acest pod a fost construit in anul 1963 si, inca de atunci, se afla in administrarea CFR. Se pare, insa, ca institutia n-a prea avut grija nici de de pod si nici de pasaj (partea inferioara a podului- n.red.) . In consecinta, intreaga constructie s-a degradat, incetul cu incetul, pana cand a ajuns o ruina.Abia in anul 2015 a fost comandata o expertiza tehnica a podului. Asa cum era de asteptat, aceasta expertiza arata ca podul se afla, inca de la acel moment, intr-o stare avansata de degradare. Printre altele, expertiza arata ca parti importante ale podului, desi construite din beton, se deformasera. In plus, parte din armatura era corodata, iar stalpii inclinati care sustin podul erau atat de afectati incat puneauAceeasi expertiza avertiza ca - in cazul in care nu va fi reperat de urgenta - podul risca sa se degradeze si mai mult, intr-un timp scurt. Cu alte cuvinte, din cate intelegem, n-ar fi exclus ca bucati din pod sa cada peste trenurile care circula pe ruta Bucuresti-Videle.In consecinta, documentul continea si recomandari privind lucrarile care trebuiau efectuate cat mai repede pentru reabilitarea podului.Mai multe puteti afla citind integral expertiza:Daca CFR o fi luat vreo masura de consolidare a Podului Sabareni, rezultatele ei nu se vad. Motivul: desi inca din 2015 s-a limitat accesul masinilor mari pe pod, acesta s-a degradat in continuare, in ritm accelerat. Asa se face ca, in aprilie 2018, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a fost nevoit sa ia decizia inchiderii unui sens de mers pe pod. Tot atunci, autoritatile le-au interzis sa tranziteze Podul Sabareni tuturor masinilor cu greutate de peste 3,5 tone, inslusiv autobuzelor care transportau oamenii inspre si dinspre micul cartier care se intinde spre Chitila Triaj.Iar de la acel moment, adica de mai bine de 10 luni, sutele de oameni din zona au ramas fara statie de autobuz in cartier. In aceste conditii, trebuie sa mearga aproape un kilometru pana la urmatoarea statie de autobuz de pe Linia 162, situata pe Soseaua Sabareni.Potrivit consilierului local al Sectorului 1 Cristian Bulfon - care a readus de curand problema in atentia publicului - pentru multi dintre oamenii din zona acest drum pana la statie a ajuns sa reprezinte un cosmar., a declarat pentuCristian Bulfon.Consilierul local Cristian Bulfon spune ca societatea CFR Infrastructura, in administrarea careia se afla podul, nu vrea sa il reabiliteze., a declarat pentruCristian Bulfon.a solicitat, in scris, atat PMB, cat si CFR Infrastructura informatii cu privire la planurile pe care le au pentru consolidarea podului. Potrivit legii, atat compania, cat si primaria au obligatia sa ne raspunda, in urmatoarele 30 de zile. Pe masura ce vom primi informatiile, vi le vom comunica.Din pacate, e putin probabil ca, in urmatoarele luni, CFR Infrastructura sau PMB sa ia masura concrete pentru reabilitarea podului. Si chiar daca ar face-o, tot s-ar pierde luni bune - daca nu chiar ani - cu intocmiri de documentatii si stabilirea unor proceduri de urmat.Iar asta inseamna ca oamenii din micul cartier care se intinde spre Chitila Triaj n-au de ales decat sa bata, in continuare, zi de zi, lungul drum pana la cea mai apropiata statie de autobuz, aflata dincolo de podul Sabareni.