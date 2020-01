In prag de innoire a autorizatiilor, Firea vrea reguli noi pentru taximetristi. O comparatie cu Clujul arata hibele proiectului

Cum vede Gabriela Firea taxiurile: Cat mai noi, cu multe airbaguri si de preferinta electrice sau hibride

Deaconescu (PNL): Regulamentul nu-l protejeaza cu nimic pe consumator

Ce spun transpoaratorii: Ii stim noi pe unii din afara, care stau cu 3.000 de masini noi, pregatite

COTAR: Ni s-a promis ca proiectul va fi retras de pe ordinea de zi

Ziare.

com

La fel ca iluminatul stradal, ca alimentarea cu apa si caldura sau ca amenajarea parcurilor, transportul in regim de taxi este serviciu de utilitate publica.Iar asta inseamna ca dreptul de a face taximetrie, in Capitala, il acorda Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in baza Legii 38/2003 (a taximetriei) si unui regulament intocmit la nivel local.Mai exact, PMB (prin Directia de Transporturi) emite autorizatii de taxi, valabile 5 ani. Si doar cu transportatorii care obtin aceste autorizatii, PMB poate semna contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport in regim de taxi.Odata obtinuta delegarea, transportatorul poate sa isi trimita masinile galbene pe strada, ca sa transporte calatori contra cost.Le permite acest sistem sa faca taximetrie in Bucuresti tuturor celor care isi doresc asta? Ei bine, nu!Numarul de autorizatii de taxi este limitat. Spre exemplu - potrivit informatiilor de pe siteul PMB - la acest moment exista in oras 10.057 de autorizatii. Pentru obtinerea uneia dintre aceste autorizatii trebuie sa se lupte cei care vor sa faca taximetrie, in oras.Sistemul e complex si functioneaza, in anumite momente, si in functie de ceea ce isi doresc autoritatile locale (care pot, spre exemplu, sa nu scoata toate licentele la atribuire, intr-o anumita perioada). Taximetristii au gasit si ei solutii legale de a-si vinde unii altora autorizatii, desi, in principiu, asta n-ar trebui sa se intample.La anumite intervale, PMB organizeaza proceduri de atribuire a autorizatiilor. In cadrul acestora ii evalueaza pe transportatori in functie de anumite criterii, cum ar fi calitatea si varsta masinii, vechime in bransa a transportatorului de persoane etc.Fiecare transportator primeste un punctaj. Iar cei cu cele mai mari punctaje obtin autorizatiile.Ulterior, la cerere si in baza unor documente, PMB le prelungeste transportatorilor autorizatiile, pe 5 ani.Cum cele mai multe autorizatii expira pe 28 februarie, transportatorii au inceput sa depuna documente pentru a obtine prelungirea acestora pentru urmatorii 5 ani.Asa ca mare le-a fost uimirea taximetristilor cand au vazut ca pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti a aparut un proiect prin care Gabriela Firea le cere consilierilor sa adopte modificari radicale la regulamentul de taxi din Bucuresti. Iata despre ce este vorba.In propunerea de regulament de taxi, administratia Firea propune ca - la viitoarea procedura de atribuire - sa fie avantajate masinile putin poluante, (adica electrice, hibride sau cu Euro 6), sigure (cu multe airbaguri), confortabile (cu aer conditionat reglabil pe zone de clima) si spatiu mare pentru bagaje (adica volum mare al portbagajului).La punctaj, aerul contidionat pe zone de clima - care i-ar permite pasagerului sa calatoreasca in conditii sporite de confort - valoreaza cat vechimea de peste un deceniu in taximetrie.Cu alte cuvinte, un transportator care respecta legea si se prezinta la atribuire cu masini electrice sau hibride bine dotate la interior, ar avea toate sansele sa-i scoata de pe piata pe actualii taximetristi din Bucuresti.In plus, regulamentul prevede ca taximetristii vor putea face transport doar in judetul in care sunt autorizati. Or, asta inseamna ca daca taximetristii din Ilfov ar mai stationa prin Capitala - asa cum fac acum cu sutele - in asteptarea clientilor de ocazie, ar risca amenzi de pana la 5.000 de lei.In proiectul de regulament se prevad si amenzi cuprinse intre 100 si 500 de lei pentru soferii care refuza curse, care incarca bonul sau aleg alt traseu decat cel optim sau cel dorit de client sau care fac transport de persoane cu masina murdara.Pentru mai multe detalii puteti consulta integral proiectul de regulament de taxi:Consilierul general (PNL) Catalin Deaconescu a comparat regulamentul propus de Gabriela Firea cu cel intocmit de Primaria Cluj-Napoca."(...) pentru ca este de actualitate discutia despre poluare, am luat spre comparatie criteriile de departajare propuse la Bucuresti si la Cluj-Napoca (la ei s-a dezbatut public noul Regulament toamna trecuta.Asadar, la Cluj Napoca, pentru masini electrice se acorda 100! de puncte, iar pentru EURO V doar 5 puncte, in timp ce propunerea dnei Firea este de 20 de puncte pentru electrice si 8 puncte pentru EURO V!De asemenea, mai important pentru administratia Firea-PSD pare sa fie numarul de airbaguri (30 de puncte) decat promovarea masinilor nepoluante in trafic.Va mai spun ca in timp ce la Cluj Napoca este punctata special dotarea cu POS si experienta anterioara poate aduce maxim 5 puncte, la Bucuresti nu exista referiri la plata electronica, iar vechimea in piata poate aduce 20 de puncte.Mai mult, in caz de egalitate de puncte, va castiga vehiculul cu capacitatea cilindrica mai mare!Va mai spun ca intreg Regulamentul nu protejeaza cu nimic consumatorul de servicii de taxi si ne tine in continuare in epoca 'dosarelor cu sina', toate comunicarile intre transportatori si Autoritate facandu-se ca acum 30 ani", a scris Catalin Deaconescu, pe pagina sa de Facebook.Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) Augustin Hagiu spune ca, din punctul sau de vedere, taximetria este prost reglementata, in Capitala. Dar - mai spune Hagiu - acest regulament nu rezolva problemele."Eu stiu ca exista niste unii care nu sunt din Romania, dar au intrari, care sunt pregatiti cu 3.000 de autovehicule. Si nu reprezinta capital autohton. Eu la FORT reprezint 99% capital autohton. Nu pot sa las lucrurile asa!Nicio primarie din tara care gestioneaza un serviciu public - orice fel de serviciu public - nu poate sa impuna prin regulament conditii care sa depaseasca legea speciala, in cazul nostru Legea 38/2003 a taximetriei. Iar in lege se spune ca masina poate avea pana la 15 ani. Nu 5 ani!Eu nu spun ca n-ar fi mai bine sa le avem pe toate de anul asta! Eu spune ce prevede legea!Despre modificarea regulamentului s-a mai vorbit si acum 2 ani. Si stiam atunci ca nu sunt in stare sa o faca. Asa ca m-am indreptat spre legiuitor si am cerut o lege (a taximetriei - n.red.) mai buna. Sunt 7 initiative de modificare a Legii 38/2003 care zac in Parlament.Iar tu, primarie, ce faci? In loc sa ceri urgentarea schimbarii legii, te apuci sa recompui, pe un regulament prost, unul nou. Si vii, pe o mocirla - cum e acum in Bucuresti - si impui cerinte imposibil de respectat.Eu cred ca in baza unor studii de trafic si de oportunitate, primaria ar trebui sa decida daca transportul in regim de taxi ar mai trebui sa fie serviciu de utilitate publica (adica daca sa mai existe numar limitat de licente si contract de delegare de gestiune a serviciului - n.red.).In Sibiu, in Iasi, in Cluj, taximetria are cu totul alta fata. Firmele sunt mai serioase, soferii sunt mai civilizati, masinile sunt mai bune... Acolo da, taximetria poate fi serviciu de utilitate publica. Licentele (autorizatiile - n.red.) se dau potrivit legii. Tariful e cat de cat de bun simt, in raport cu mizeria de tarif din Bucuresti", a precizat Augustin Hagiu.In plus, Augustin Hagiu sustine ca nu intelege de ce taxiurile vor putea lua pasageri doar din judetul de autorizare (adica din Bucuresti sau din Ilfov) de vreme ce in toate celelalte domenii, inclusiv in transport in comun, se vorbeste despre strategii unitare, pe zona metropolitana.Presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) Vasile Stefanescu a precizat pentru Ziare.com ca regulamentul nu i se pare oportun."Noi am discutat cu reprezentantii Primariei. Si am propus ca in regulament sa se defineasca foarte clar o serie de lucruri. Spre exemplu, vrem ca taximetristul sa nu mai refuze cursa? Bun, cu totii ne-o dorim. Dar sa explicam clar, in regulament, cum se defineste refuzul cursei. Ca sa pot apoi sa-l sanctionez legal pe cel care refuza.Exista prevazuta sanctiune pentru tinuta necorespunzatoare. Dar ce inseamna necoresponzatoare? Noi vrem sa fie explicat clar, in regulament.Nimic dintre toate aceste lucruri - repet, deja discutate si solicitate de noi - nu se regaseste in Regulament.Ne-am intalnit astazi (marti, 28 februarie - n.red.) cu reprezentantii autoritatii (Directia de Transporturi a PMB - n.red.). Si am cerut ca proiectul sa fie scos de pe ordinea de zi si sa il amanam o luna, in care sa reglementam toate aceste probleme", a precizat Vasile Stefanescu pentruRamane sa vedem daca proiectul de regulament de taxi va fi intr-adevar scos de pe ordinea de zi sau daca va intra la vot, cu sanse bune sa fie adoptat.